«La vida es» mejor con Jessica Pratt

Jessica Pratt, últimamente de actualidad por haber sido sampleada en el disco de Troye Sivan, ha anunciado su primer disco en un lustro. ‘Here in the Pitch’ sale el 3 de mayo y se inspira «en el desalentador final de la era hippie y en el lado oscuro del sueño californiano».

En ese lado oscuro se ubica Jessica Pratt en el primer adelanto de ‘Here in the Pitch’. En ‘Life Is’, por primera vez en su carrera, a su fórmula de guitarra y voz añade batería y bajo. Y las baterías especialmente se hacen notar casi tanto como en una canción de Jefferson Airplane o de los Beach Boys.

‘Life Is’ es una canción uptempo de Jessica Pratt (una rareza), pero sigue capturando la misma melancolía presente en todas sus canciones. Ella sigue obsesionada con el paso del «tiempo», preocupada porque las «oportunidades de una vida» pueden escapársele de las manos. Sabe que «la vida nunca está para lo que esperas que esté».

Explicando el significado de ‘Life Is’, Pratt habla precisamente de la vida: «La vida ha ido y venido sin que te des cuenta, y tú no estás donde pensabas que ibas a estar. Es el tercer acto y tratas de subirte al caballo de nuevo antes de que se haga de noche».

Parece que se hará de noche en ‘Here in the Pitch’ después de ‘Life Is’: Pratt ha dicho que el resto de temas del disco no suena así. Es un adelanto «engañoso» aunque también dice que es una «declaración de intenciones».