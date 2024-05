La familia de Brian Wilson pide su curatela

A finales de enero, Brian Wilson perdía a su esposa Melinda tras 28 años de matrimonio. Melinda fallecía el pasado 30 de enero y el artista de los Beach Boys compartía un emocionado mensaje: “Tengo el corazón roto. Melinda, mi amada esposa durante 28 años, nos ha dejado esta mañana. Nuestros cinco hijos y yo no podemos parar de llorar. Estamos perdidos. Melinda era mucho más que mi esposa. Fue mi salvadora. Me aportó la seguridad emocional que necesité para mi carrera. Me apoyó para hacer la música que estaba más cerca de mi corazón. Fue mi ancla. Era todo para nosotros. Rezad por ella, por favor”.

Tan solo dos semanas después, la familia de Brian Wilson ha comunicado que ha solicitado la curatela del artista, pues no se vale por sí mismo. «Tras el fallecimiento de Melinda, la amada esposa de Brian, después de una cuidadosa consideración y consulta entre Brian, sus siete hijos, Gloria Ramos [su cuidadora] y los médicos de Brian, y de acuerdo con los procesos familiares decididos por Brian y Melinda, confirmamos que LeeAnn, representante de la familia Wilson desde hace mucho tiempo, Hard y Jean Sievers actuarán como cotutores de la persona de Brian».

Continúan: «Esta decisión se tomó para garantizar que no habrá grandes cambios en el hogar y que Brian y los niños que viven en el hogar serán atendidos y permanecerán en el hogar donde son cuidados por Gloria Ramos y un maravilloso equipo. Brian podrá disfrutar de toda su familia y amigos y continuar trabajando en proyectos actuales, así como participar en cualquier actividad que elija».

Según documentos publicados por medios estadounidenses como People, Brian Wilson “no tiene la capacidad de dar consentimiento para la administración de los medicamentos apropiados para el cuidado y tratamiento de trastornos neurocognitivos importantes (incluida la demencia)”. Además, sería “incapaz de satisfacer adecuadamente sus necesidades personales de salud física, alimentación, ropa o vivienda”.

Un doctor ha determinado que “se distrae fácilmente, a menudo incluso cuando es consciente del entorno”, que “hace declaraciones espontáneas irrelevantes o incoherentes” y tiene problemas para “mantener el decoro apropiado a la situación”. El 26 de abril habrá una vista ante el juez para que la curatela sea oficial y legal.

Pitchfork recuerda que Brian Wilson ya tuvo que ser tutelado en los 90 debido a sus problemas con las drogas, de salud y por los tratamientos de Eugene Landy.

En cuanto a los proyectos en que Brian Wilson está involucrado, destaca el disco country iniciado en los años 70 y que finalmente verá la luz en algún punto de 2025.