Muerte al que no reviente el suelo con Delaporte

Delaporte se han entregado a su etapa más hedonista. Así lo han plasmado en su último disco, ‘Aquí y ahora‘, que parece solo la excusa para el fiestón en que se han convertido sus conciertos de un tiempo a esta parte. Así lo acaba de vivir la ciudad de Madrid en sendos conciertos en La Riviera durante dos fines de semana consecutivos (9 y 17 de febrero).

El dúo formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi alterna el «live» con la sesión, hasta el punto de que su show actual se abre con una larga intro en la que la gran protagonista es una versión de ‘Toro’ de El Columpio Asesino, por encima de temas propios como ‘Un jardín’. Quién lo iba a decir cuando esta empezó a abrirse un camino gracias a ‘Fama ¡A bailar!’.

Su carrera continúa siendo pura exclamación. A Sandra se le llena la boca con frases como «¡a puta muerte!», «¡os como la cara, pero a cada uno!», «¡me suda el culo!» o «yo ya me puedo caer muerta ahora mismo». Como una coach puestísima de energía y ganas, más que cantar, grita y jalea al respetable.

Pese a tener una preciosa y delicada voz, apta para baladas tan bonitas como ‘Las montañas’, en un momento llega a afirmar que a ella «no le gusta nada cantar, que lo que quiere es bailar». Y el repertorio actual de Delaporte, absolutamente exento de baladas, es el camino perfecto para ello.

Entre éxitos como ‘Ni un beso’ o ‘Droga dura’, se insertan singles actuales como ‘Techno cura’, ‘Me la pegué’ o ‘Súbete la radio’, el que afirman que es su favorito. Alice Wonder no falla y aparece para sumarse a la mejor canción de este último álbum, ‘Ángel caído’.



‘Clap Clap’, acaso la producción más lustrosa de Delaporte, no representa ni remotamente el gran cénit del concierto, porque el grupo está muy ocupado insertando fragmentos de ‘Smack My Bitch Up’ en ‘Bang Bang’, de ‘Hung Up en ‘Me la pegué’ o de ‘Gasolina’ en ‘Cariñito’. Por no hablar de ese momento en que suben a escena las madres de Sandra y Sergio para bailar esa ida de olla llamada ‘Fractal de coños’. «Salí del coño de mi madre, y mi madre de su madre», repiten una y otra vez abrazados a ellas mismas.

Una chica a hombros de alguien no para de agitar un cartel que reza «Delaporte cura», como prueba de que el show no consiente decaer en sus 100 minutos de duración. Un tema que ni siquiera ha sido single llamado ‘Soy de aquí’ se convierte en el himno que gritar y, una vez terminado el concierto, todo el mundo continúa coreando «muerte al que no me reviente el suelo». La gente empieza a abandonar la sala con las luces encendidas y otra musiquilla de fondo. Sandra se tira al público y se mezcla entre la gente, resistiéndose a irse no ya a casa, sino al camerino. Nadie puede decir que no esté disfrutando su momento…