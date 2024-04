Isaac Dunbar es la ‘backseat girl’ en su mejor canción

Hay artistas que, por alguna razón, no terminan de despegar pese a tener un evidente talento para la música, y, a la vez, un punto comercial en lo que sacan. Afortunadamente, siguen sacando canciones, y tienen su nicho de intensas que les seguimos, pero el mainstream no lo huelen. Era hasta hace poco el caso de Chappell Roan, es el caso de Allie X o Slayyyter… y es, de manera más significativa, el caso de Isaac Dunbar.

Ya os hablamos de Isaac hace un par de años, cuando con solo diecisiete sacó el temazo ‘love, or the lack thereof’, en el que notábamos la influencia de Lorde, reconocida por él mismo, y no solo por compartir productor (Joel Little). En ese momento, Dunbar estaba a punto de sacar su tercer EP (‘Evil Twin’), al que siguió el también recomendable ‘Banish the Banshee’, y esta semana publica su quinto EP, con el que esperamos que su suerte cambie. Motivos hay, desde luego: ‘Beep Beep Repeat’ incluirá, además de los temas que aún no conocemos, el medio tiempo ‘American High’, la más funky ‘Apartment A’ y la que puede ser su mejor canción hasta el momento: ‘Backseat Girl’.

Esta vez no hay productor estrella, ni falta que hace: junto a su colega Jackson Shanks, Isaac (que aprendió sobre producción musical escuchando ‘ARTPOP’ y viendo tutoriales de Youtube) se marca todo un viaje con una estructura clásica y el pop de los 80 en mente. “Ser la chica del asiento trasero es sentir que te lo estás perdiendo todo. Te pierdes las risas, la diversión, las conversaciones que los demás sí experimentas… he intentado que sea un himno para la chica que se siente sola”, explicaba el cantante hace poco, revelando que él siempre se ha sentido un poco esa backseat girl, algo por lo que siempre intentaba compensar en otras áreas (pista: mala idea).

“Blame God, or blame mom, or blame you” repite Isaac en el estribillo de una canción que, ciertamente, tiene un toque clásico para el que el artista cita como inspiraciones a Stevie Nicks, Bowie y Prince. El videoclip, con el que declara haber querido homenajear ‘Hood’ de Perfume Genius, nos muestra un coche que es un poco el camarote de los Hermanos Marx en su parte delantera, mientras vemos a Isaac solo en la parte de atrás, solo fuera del coche, o con personas que no interactúan con él. “Bang bang the door down man! Let me in!” repite en el pegadizo puente, dejando también abierta una segunda interpretación para el tema: llamar la atención de un chico para el que, como decía MARINA, eres más un personaje secundario.

Estaremos atentos a la publicación de este quinto EP y a sus próximos pasos. ¿Quizás su esperado debut largo? ¿Quizás, como dice en ‘Apartment A’ (“I wanna go to Spain”), podamos verle en directo por nuestro país? De momento, tocará ser también sus backseat girls.