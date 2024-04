Britney Spears zanja la guerra con su padre: «No hay justicia»

Britney Spears afirma que «no hay justicia» después de haber zanjado su pleito con su padre y verse obligada a abonarle 2 millones de dólares. Así lo ha dictaminado un juez, que ordena que la artista debe pagar los honorarios legales de su padre, Jamie, tras la guerra en relación a su tutela.

«¡¡¡Mi familia me ha hecho daño!!! ¡¡¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá!!! ¡¡La gente que se sentó y no hizo absolutamente nada cuando hicieron esto durante cuatro meses se van de rositas!!», ha escrito Britney Spears después de que se hiciera público el acuerdo al que había llegado con su padre.

El periodo al que se refiere la sentencia abarca desde el 2008 hasta el 2021, cuando la artista se encontraba bajo la estricta tutela de su padre. La decisión del juez pone fin a la larga guerra entre Spears y su padre, aunque la cantante está muy disgustada con la resolución.

«¡¡La forma de la que me criaron siempre me enseñó la formativa del bien y el mal, pero las dos mismas personas que me educaron con ese método me han hecho muchísimo daño!! ¡¡Cuánta suerte tengo de estar aquí!!», escribió la artista a través de Instagram antes de desactivar su cuenta.

«¡¡¡Es gracioso porque hasta el día de hoy no he hablado con ellos cara a cara!!! Les envío mensajes de texto por Instagram, pero honestamente pienso que no sería tan seguro si alguna vez lo hiciera cara a cara», añadió, explicando cómo no ha hablado con sus padres en persona desde que se inició el caso.

Britney Spears reacts to her conservatorship settlement:

“There has been no justice and probably never will be!!! The people who sat and did absolutely nothing when they did that for four months are smooth sailing!!!” pic.twitter.com/Jmc4Pc4Xmp

— Fan Account (@breatheonmiley) April 28, 2024