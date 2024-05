Kendrick compara a Drake con Weinstein en ‘Meet the Grahams’

Continúa el beef entre Kendrick Lamar y Drake, con el tercer implicado, J. Cole, fuera de juego por voluntad propia. En los últimos días se han sucedido dos temas de Drake en respuesta a ambos, ‘Push Ups’ y ‘Taylor Made Freestyle’. Kendrick, por su parte, ha contraatacado con ‘euphoria’ y ‘6:16 in LA’. El origen de la contienda entre Kendrick y Aubrey se ubica en ‘Like That‘, el single número 1 de Kendrick y Metro Boomin, que, a su vez, cuenta con otros precedentes.

Pero Kendrick no ha acabado. Su nuevo diss track a Drake, ‘Meet the Grahams’, es el más duro hasta ahora. Kendrick escribe ‘Meet the Grahams’ en el estilo de una carta dirigida a los hijos de Drake, Adonis y «Sandra», una hija de Drake aparentemente inventada. En los stories de Instagram, Drake ha negado ser padre de una hija secreta.

Pero la carnicería viene después. En ‘Meet the Grahams’, Kendrick acusa a Drake de ser un «padre» incompetente y un «depredador» de «niñas» adicto al juego, y le compara con Harvey Weinstein, rapeando que tanto Harvey como Drake deberían «pudrirse en una celda el resto de su vida». Además, Kendrick acusa a Drake de «odiar a las mujeres negras» e «hipersexualizarlas», de tener a «abusadores sexuales» en nómina y de mentir sobre diversos aspectos de su vida y carrera.

Drake ha tardado cero coma en responder a Kendrick publicando un tema llamado ‘Family Matters’ en el que pone a Kendrick de ser un «activista» de pega. Entre otras cosas, le acusa de haber mantenido relaciones sexuales con mujeres blancas para subir su autoestima y de colaborar con artistas blancos para darse a conocer. Drake también menciona a The Weeknd, Rick Ross, Metro Boomin y A$AP Rocky en esta tiraera que cuenta con Mark Ronson entre sus productores.

Kendrick Lamar ha publicado, con ‘euphoria’, ‘6:16 in LA’ y ‘Meet the Grahams’, sus primeros tres singles en solitario desde el lanzamiento, en 2022, de su último disco, ‘Mr. Morale & the Big Steppers‘. El último álbum de Drake, ‘For All the Dogs‘, data de 2023.