Este martes se ha celebrado la primera semifinal de Eurovisión y la primera incursión de un símbolo palestino en el escenario está sobre la mesa. Sucedió exactamente durante la primera actuación del festival, un popurrí de canciones que no ganaron pero han sido escogidas por la organización como icónicas. La primera fue ‘Fuego’, la tercera ‘Slomo’ y en medio ‘Popular’ de Eric Saade.

Se da la circunstancia de que Eric Saade es un cantante sueco de padre libanés de origen palestino. Como informa Vertele, este fin de semana había escrito un mensajes muy claro en redes sociales: «El manejo de Eurovisión por parte de la UER es vergonzoso. No permiten ningún símbolo palestino dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia del mundo son bienvenidos. Su eslogan ‘Unidos por la música’ (si no eres palestino) ya es una broma. ¿Transmitiendo propaganda israelí en horario de máxima audiencia a todo el mundo, centrándose al mismo tiempo en prohibir la bandera palestina? Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario. Podéis tomar nuestros símbolos, pero no podéis eliminar mi presencia”, retaba.

Lo que no sabía la organización es que portaría un pañuelo palestino (kufiya) envuelto en una muñeca. Y así fue. No será la única reivindicación de que oigamos hablar a falta de ver qué ocurre en el escenario. Este jueves se han convocado manifestaciones en Suecia contra la participación de Israel al mismo tiempo que su representante Eden Golan se subirá al escenario como 14ª participante de la segunda semifinal.

La Unión Europea de Radiodifusión ha condenado el gesto de Eric Saade a través de la productora ejecutiva Ebba Adielsson: «Nos parece triste que utilice su participación de esta manera. Eurovisión es un programa en directo. Todos los artistas son informados de las bases del concurso. Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento».

Oficialmente en Eurovisión está prohibido entrar con banderas de países que no participen, pero no están prohibidos los símbolos. Durante la actuación de Madonna en el festival, celebrada en Israel, una de sus bailarinas, Mona Berntsen, subió una bandera de Palestina que no había aparecido en los ensayos, siendo posteriormente retenida e interrogada en el aeropuerto de Tel Aviv cuando intentaba salir del país, durante una hora y media.

