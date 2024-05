RFTW: Arab Strap, Vicco, Kings of Leon…

Hoy 10 de mayo salen nuevos discos de Arab Strap, Orville Peck (la primera parte de ‘Stampede’), Vicco, Kings of Leon, A.G. Cook, Jordan Rakei, Diamante Negro, How to Dress Well o Sienna. Entre los epés que se editan hoy, el de María Escarmiento.

Dorian, beabadoobee y León Benavente han lanzado el primer adelanto de sus respectivos lanzamientos. Son tres de los singles destacados de la semana junto a los nuevos de Charli XCX, Camila Cabello con Lil Nas X, Hinds con Beck, Casero o el dueto de Bunbury y Arde Bogotá.

Otros artistas continúan desgranando sus nuevos discos: es el caso de Blackpanda, Villagers, Wallows, Vetusta Morla o Arooj Aftab. En el lado electrónico de las novedades encontramos a Hagop Tchaparian, DJ Seinfeld o Koreless. En el guitarrero, a John Cale, Menta o Parannoul.

Entre las novedades recomendables de hoy encontramos también singles de CMAT, Yarea, Las Dianas, Half Waif o Kora. Y, entre los descubrimientos, podemos hablar de Martha Skye Murphy, Origami Angel o Paris Paloma.

No podemos dejar de comentar las curiosidades: no solo los zascas que se han ido repartiendo Drake y Kendrick Lamar a lo largo de la semana. Hay, también, nuevo directo de Animal Collective.