Olivia Rodrigo canta ‘Smile’ con Lily Allen en Londres

Olivia Rodrigo sigue viajando por el mundo con la gira de su último disco, ‘GUTS’, que llega a España en junio: las fechas son el 18 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 19 de junio en el WiZink Center de Madrid.

La gira ‘GUTS’ ha dejado un par de noticias a su paso por Londres. En la fecha del 15 de mayo, Rodrigo ha sufrido un pequeño accidente de vestuario (el típicamente llamado «wardrobe malfunction») al desatársele el top durante una canción. Olivia soluciona el problema gracias a la ayuda de una de sus bailarinas.

Por otro lado, en la fecha del 17 de mayo, Olivia ha recibido a una invitada especial en su gira, Lily Allen. Ambas han cantado juntas ‘Smile’, el gran clásico del disco de debut Allen ‘Alright, Still‘ (2006). Es la segunda vez que Olivia y Lily cantan juntas: ya lo hicieron en Coachella en 2022.

Lily no es la única artista invitada que se ha dejado caer por la gira ‘GUTS’. Olivia ha cantado con Sheryl Crow en Nashville, con Noah Kahan en Nueva York y con Jewel también en Nueva York. En el último Coachella ha sido Olivia la persona invitada en el concierto de No Doubt.

Rodrigo ha lanzado recientemente una edición ampliada de ‘GUTS’ que incluye el single ‘obssessed’, co-escrito por St. Vincent.

Olivia Rodrigo brought out Lily Allen to sing “Smile” during her concert in London! #GUTSWorldTourLondon pic.twitter.com/Q6ANjci70o

— Olivia Rodrigo HQ (@OliviaRodrigoHQ) May 17, 2024