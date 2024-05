Tomavistas anunciaba a principios de semana en sus redes sociales que solo quedaban 300 abonos a la venta. Ya serán algunos menos. Es la edición más importante del festival madrileño, que da el salto a la Caja Mágica y presenta su cartel más internacional. Si otros años se apostó por el talento nacional -y con acierto, recordemos los shows multitudinarios de Rigoberta Bandini o Alizzz-, este año es el del reencuentro a lo grande con la música alternativa de otros países.

El festival informa de que la línea 3 de Metro estará abierta tanto en la madrugada del viernes al sábado, como la del sábado al domingo, hasta las 3:30 horas. Conectará San Fermín-Orcasur con Sol. Estas son las recomendaciones imprescindibles de JENESAISPOP.

Belle and Sebastian: el indie puro

Uno de los reencuentros más felices que podremos vivir en Tomavistas será el de Belle and Sebastian con su audiencia. El grupo publicó el año pasado un nuevo disco llamado ‘Late Developers’ y también ha incorporado a su repertorio el single reciente ‘What Happened to You, Son?’. Un setlist que se sigue nutriendo de temas de discos como ‘The Life Pursuit’ y ‘Dear Catastrophe Waitress’, así como de alguna reliquia de los años 90.



Phoenix: hits indiemainstream

Antes de que el concierto gratuito en Barcelona de Phoenix, inaugurando el Primavera Sound, inunde tu muro la semana que viene, el grupo de Versalles actuará en Tomavistas. El grupo no visitaba Madrid desde hacía 6 años y de hecho en 25 años de carrera solo han estado en la ciudad en 4 ocasiones. ‘Alpha Zulu‘, uno de los discos más infravalorados de 2022, sigue siendo su última entrega, que presentan con «una espectacular producción», según la nota del festival. Será el sábado a la 1.15 de la madrugada, cerrando esta edición.



The Blaze: la electrónica

Un día antes, los encargados de cerrar la jornada de viernes serán The Blaze. Guillaume y Jonathan Alric visitan por primera vez Madrid, consolidados como uno de los nombres internacionales más importantes de la electrónica bailable a la par que meditativa. Éxitos como ‘TERRITORY’ y ‘EYES’ les avalan, así como otras canciones contenidas en su disco de 2023, ‘JUNGLE’. El dúo acaba de actuar, por cierto, en un escenario tan sublime como el del Royal Albert Hall de Londres.



Hurray for the Riff Raff: el country

El proyecto de Alynda Segarra saldará una cuenta pendiente con Tomavistas, pues hace unos años se anunció su nombre pero no pudo llegar a actuar. Su noveno álbum, ‘The Past Is Still Alive‘, será uno de los mejores discos de 2024, gracias a la inmediatez de canciones como ‘Alibi’ y ‘Hawkmoon’, así como a preciosidades como ‘Buffalo’ y ‘The World Is Dangerous’. Perfectas para la tarde del sábado, cuando toca, a las 19.25 horas. Es, por cierto, su único show en España.



The Jesus and Mary Chain: el noise

The Jesus and Mary Chain no solo nos visitan para realizar su habitual repaso de grandes éxitos -que también, imaginad un concierto suyo sin ‘Just Like Honey’ o ‘Happy When It Rains’-. Presentan un digno nuevo álbum, ‘Glasgow Eyes’, del cual hay dos temas que se han asentado en su repertorio reciente, ‘Jamcod’ y ‘Chemical Animal’.



Dinosaur Jr: 40º aniversario

J. Mascis es toda una institución en el underground anglosajón, lo mismo que Lou Barlow y Murph. Les acreditan décadas al frente de Dinosaur Jr: los tres cumplen 40 años en la formación este 2024. Por eso están realizando una gira mundial que en España solo recaerá en Tomavistas, con detenimiento especial en canciones de discos como ‘You Are Living in Over Me’ (1987) o ‘Where You Been’ (1993), pero también de otros.



Laetitia Sadier… ¿y Monade?

La encargada de abrir la jornada de sábado a las 17.25 será Laetitia Sadier con The Source Ensemble. La que fuera vocalista de Stereolab presenta por primera vez en Madrid su nuevo disco, ‘Rooting for Love’, en el que continúa explorando los caminos del kraut pop, la chanson, el jazz, Brasil, etcétera. Su repertorio no suele incluir temas de Stereolab, pero sí de su otro proyecto Monade.



Georgia: la fiesta del sábado

La niña de nuestros ojos es Georgia Barnes, capaz de componer y producir algunos pepinacos de electropop en la estela de Robyn, pero con personalidad propia. Si de alguna manera ‘Euphoric’ (2023) pudo decepcionarte tras la contundencia de ‘Seeking Thrills’ (2020), puedes dejarlo atrás. La reconciliación en el tema reciente ‘Too Much Too Little’ ha sido absoluta.



Joe Goddard: la fiesta del viernes

Su colega Joe Goddard de Hot Chip actuará un día antes que Georgia, el viernes. El DJ y productor presenta un nuevo álbum que se titulará ‘Harmonics’. El disco contará con colaboraciones como las de Ibibio Sound Machine, Tom Mcfarland de Jungle o el mismísimo Alexis Taylor. De momento se han revelado los singles ‘Moments Die’ y ‘New World (Flow)’.



Alizzz: el presente

Que Tomavistas nos traiga más de una decena de artistas internacionales de enorme interés no significa que se descuide el menú nacional. Están Standstill, Baiuca, Los Estanques, Adiós Amores, Cariño, Derby’s Motoreta’s Burrito Cachimba -que acaban de ser número 1 en España-, Pipiolas, Melenas, Hinds presentando su nuevo disco como dúo… Destacamos a Alizzz, que presenta por primera vez en Madrid su nuevo álbum ‘Conducción temeraria’. De nuevo será uno de los mejores del año, como ya logró su debut.



Alcalá Norte: el hype

Dry Cleaning han tenido que cancelar su actuación en el último momento por motivos de salud. Una pena porque venían a presentar la reedición de sus dos primeros EP’s. La organización ha estado rápida fichando al hype nacional del momento. Alcalá Norte tendrán la oportunidad de presentar su particular post-punk, marcado de matices y letras icónicas, ante un público masivo este viernes a las 21.30.



Los Planetas tocando ‘Súper 8’: la nostalgia

Aunque sin Eric y Banin, la gira de Los Planetas tocando su debut ‘Súper 8’ es uno de los grandes acontecimientos festivaleros del año. Es una oportunidad de reencontrarse con himnos como ‘De viaje’ o ‘Qué puedo hacer’. En Madrid J y Florent actuarán el viernes 24 y, si se repite lo visto en otros escenarios como Warm Up, lo que veremos será una presentación del disco al completo, junto con algún tema más de aquella época (‘Nuevas sensaciones’, ‘Hermana pequeña’) y algún avance del que fue su segundo álbum…