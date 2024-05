Clairo anuncia su tercer disco con un «sexy» primer single

Clairo ha anunciado que su tercer disco, ‘Charm’, estará disponible el próximo 12 de julio. Además, la cantautora estadounidense también ha lanzado el primer adelanto del disco, la sugerente ‘Sexy to Someone’.

Al igual que en ‘Sling’ e ‘Immunity’, Clairo también ha construido este LP con un único productor. En ‘Immunity’ fue Rostam Batmanglij, en ‘Sling’ el elegido fue Jack Antonoff y ‘Charm’, según ha anunciado la compositora en redes sociales, está producido por Leon Michels, de El Michels Affair.

«Sexy para alguien, es todo lo que quiero», canta Clairo en este nuevo adelanto. Junto a unos arreglos de piano y viento, y una percusión totalmente de pop, Claire Cottrill canta sobre el deseo de causar deseo en otra persona, o incluso en «algo».

Tracklist:

1. Nomad

2. Sexy to Someone

3. Second Nature

4. Slow Dance

5. Thank You

6. Terrapin

7. Juna

8. Add Up My Love

9. Echo

10. Glory of the Snow

11. Pier 4