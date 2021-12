‘Amoeba’ es otro clásico de Clairo

Clairo es una de las artistas presentes en nuestra lista de las mejores canciones de 2021 con su baladita folk ‘Blouse’ y, aunque su disco no ha obtenido la recepción unánimemente positiva que sí logró en 2019 su excelente debut ‘Immunity’, uno de los mejores discos de aquel año, su secuencia contiene otros atractivos en los que aún vale la pena detenerse, como es el caso de la Canción Del Día que nos ocupa.

‘Amoeba’ ha sido desde el principio uno de los mayores éxitos de ‘Sling’ como demuestran sus cifras en plataformas como Spotify, donde supera los 30 millones de reproducciones. De hecho, es la única pista del disco presente a día de hoy en todo el top 10 de las canciones más escuchadas de la artista y es inexplicable que no haya sido editada como single todavía.

- Publicidad -

A modo de aclaración, ‘Sling’ no es en absoluto un disco de «singles», pero si había un «single» en su secuencia ese era ‘Amoeba’. Puede que ‘Blouse’ sea más representante del sonido de folk intimista que manda en el largo, pero ‘Amoeba’ es la composición más animada y pegadiza, y se lo debe todo a su tímido ritmo de disco vintage (¿el «bedroom disco» existe?) y a otra de esas melodías de pop clásicas que se prestan a ser tildadas de «atemporales» porque suenan a los años 70.

Por dulce que suene ‘Amoeba’, en la canción Clairo se «regaña» a sí misma por haber permitido que su éxito provocara un deterioro en sus relaciones familiares y de amistades. «Cuando empecé a hacer música me dejé deslumbrar por las cosas equivocadas», ha explicado a Rolling Stone. No estaba al tanto de lo que sucedía en la vida de mi familia y de mis amigos, no porque no me lo contaran, si no porque yo no preguntaba».

- Publicidad -

En la canción, Claira habla de «epifanías» y de «cámaras de eco», llevándonos a su mundo interior, y en el estribillo se pregunta si «puedes decir que lo has intentado», afirma que «no has llamado a tu familia dos veces» y concluye, melancólica, que ella se «presenta a las fiestas solo para irse» poco después como metáfora de esa desatención que, por lo visto, parece cosa del pasado.