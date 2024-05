Rachel Chinouriri pasa página gracias a Florence Pugh en ‘Never Need Me’

“Espero que nunca me necesites”, sentencia fulminante Rachel Chinouriri en el estribillo de ‘Never Need Me’, el corte más destacado de su álbum debut ‘What A Devastating Turn Of Events’. Lejos de lo que pueda parecer, no lo dice desde la rabia o el despecho, sino más bien desde la ternura y el respeto.

En los primeros versos se sorprende y, en cierta medida, se alegra de recibir la llamada en mitad de la noche de un antiguo amor, pero a medida que la canción avanza, la cantante va aclarándose las ideas: “prométeme que estarás bien” pero “si no puedes cambiar, dudo que te puedo ayudar”. Esa persona solo la llama cuando está en problemas, pero ella ya ha pasado página y ha aprendido la lección. En el videoclip, Florence Pugh es la amiga que, por si acaso, no le deja caer en la tentación de volver a seguirle el rollo.

La canción, con un decidido aire pop-punk, comienza con unas amables guitarras y la voz dulce de Chinouriri acostada sobre ellas. La intensidad progresivamente va subiendo hasta llegar al estribillo, donde la producción encuentra su punto álgido gracias a una melodía irresistible y una letra que merece ser cantada eufóricamente en un karaoke. Aunque los números no la respalden lo que deberían y Rachel Chinouriri siga siendo una artista independiente y no demasiado conocida para las masas, Never Need Me’ tiene todo lo que se le puede pedir a un gran hit pop.