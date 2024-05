Vampire Weekend y Justice en Primavera: el indie sleaze resucita

En la primera jornada de Primavera Sound -la del jueves- se disputaron el título de Cabeza de Cartel Primero de Primavera dos titanes del indie sleaze que han derribado toda necesidad de apoyarse en la nostalgia publicando sendos discazos en 2024. En Vampire Weekend ya confiábamos y ‘Only God Was Above Us’ es claramente uno de los mejores discos del año, si no el mejor. Con Justice teníamos más dudas pero ‘Hyperdrama’ es un blockbuster electro de los buenos.

El concierto de Vampire Weekend es todo lo que esperas de la presentación en vivo de ‘Only God Was Above Us’. El grupo de Nueva York trae un sonido inmejorable, las distorsiones de ‘Capricorn’ te peinan a dos kilómetros de distancia, los pianos tintinean como si el grupo tocara directamente en tu oído, el bebé de ‘Ya Hey’ suena a gloria. Como es imposible que fallen las canciones, Vampire Weekend básicamente ofrece un directo de 10 sobre 10.

Sobre el escenario, Vampire Weekend, es decir, la formación de Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Tomson, invita a la fiesta a un músico amigo que toca el saxofón. El concierto navega el jazz, la tropicalia, la electrónica o por supuesto el “a-punk” y, a todas estas facetas, Vampire le da su exquisita vuelta personal. Es fascinante ver en acción a Koenig, un frontman atípico con su porte de F. Scott Fitzgerald del siglo XXI, y cuando dice que está encantado de volver al Primavera y que el público español es “simplemente lo mejor” -en perfecto español-, te das cuenta de cuánto les hemos echado de menos.

No tenemos a Daft Punk, pero nos queda Justice

Este es el pensamiento inevitable que viene a la cabeza presenciando el show que Gaspard Augé y Xavier de Rosnay ofrece en Primavera pasada la medianoche. Las comparaciones son odiosas y tocapelotas, pero solo Justice puede hacerle honor en este caso. Su sonido es arrollador y las canciones de ‘Hyperdrama’ plantan cara a los clásicos.

La escenografía de Justice explota la faceta oscurantista / metalera presente en la estética del dúo francés, y tanto Gaspard como Xavier le da bola tocando con semblante serio y gafas de sol (el verdadero hombre de negro, Keanu Reeves, toca el viernes a la tarde) debajo de una lluvia de luces. Toda la acción la propone la música, y tanto los momentos macarras (‘Generator’) como los funky (‘Neverender’) terminan configurando un show electro de primer nivel.

A Justice le gusta jugar y durante su show va intercalando fragmentos de ‘D.A.N.C.E.’ y ‘We Are Your Friends’, sus dos grandes himnos. A cada “do the dance, do the dance”, la gente se vuelve loca. Pero la noticia es lo bien que funcionan, en este contexto, sus nuevos temas. En su objetivo de llevarnos en una montaña rusa de adrenalina y tensión, es evidente que Justice sigue jugando en primera liga.

Al margen de los headliners, Primavera ofrece la oportunidad de presenciar los directos de artistas que no se prodigan tanto por nuestro país. Es el caso de Amaarae, autora del aclamado ‘Fountain Baby’ (2022). Su show es una fiesta y ella se come el escenario desde el segundo cero. El público canta extasiado los estribillos de ‘Fountain Baby’ aunque la faceta pop-punk convence menos. Unas pocas horas antes, Freddie Gibbs había caldeado el ambiente rapeando sobre las viscosas bases de Madlib, y él no es el único entre los presentes que sujeta un porrito entre los dedos.

Otra de las sorpresas de la noche la da Sofia Kourtesis. Mis prejuicios me llevaron a pensar que Kourtesis traía un show más o menos tranquilo y espiritual, como su disco. Que pasaría desapercibida detrás de los teclados. Nada más lejos de la realidad. Lo primero que hace es sacar a unos amigos al escenario a bailar disfrazados unos segundos de ‘Vogue’ de Madonna. Después, Kourtesis aparece en el escenario y desde el segundo cero baila completamente desatada, grita frases inspiradoras al público e incluso se arroja el contenido de una botella de agua encima. ‘Si te portas bonito‘ no funciona con baterías, pero la energía de Kourtesis la vende.

En un punto del show, Kourtesis afirma estar tan «emocionada” que le da “un poco de miedo”. Desde el público parece poseída por el espíritu de Raffaella Carrà en el mejor de los sentidos. O, en otras palabras: a star is born.