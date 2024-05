Lenny Kravitz, célibe desde hace 20 años por razones espirituales

En una nueva entrevista con The Guardian, Lenny Kravitz ha hablado del voto de celibato que tomó hace 20 años, en 2005. El cantante de ‘Fly Away’ aseguró que seguirá cumpliendo su promesa hasta que encuentre a su alma gemela.

El origen de la promesa es más profundo de lo que cualquiera se esperaría. Este se remonta a las infidelidades del padre de Kravitz, quien le dijo al artista que él seguiría su mismo camino en las relaciones. «Tenía razón», cuenta Kravitz, que estuvo casado con la actriz Lisa Bonet desde 1987 hasta 1993. «No quería convertirme en ese tipo, así que me enfrenté a ello y tardé años», continuó Kravitz.

- Publicidad -

Cuando tomó los votos por primera vez, declaró que se trataba de «una promesa hasta que me case». Casi 20 años después, sigue cumpliendo su pacto. La última relación seria de Kravitz fue hace 9 años, por lo que llevaría célibe desde entonces. Una de las reacciones más sonadas a la confesión del cantante y actor ha sido la del rapero Ice-T, que no entiende la decisión de Kravitz: «Esta mierda es muy rara… A mí me gusta follar. Mucho».