Yaya Bey / Ten Fold

Tan solo unos meses más tarde del fallecimiento de su padre, el rapero Grand Daddy I.U., Yaya Bey comenzó a escribir su quinto álbum, ‘Ten Fold’, un trabajo que explora el doloroso proceso del duelo. En él, la artista neoyorquina continúa en una senda sonora similar a la de su anterior trabajo, ‘Remember Your North Star’.

La producción de estas breves canciones (tan solo un par de ellas superan los 3 minutos) corre en su mayor parte a cargo de Corey Fonville, miembro de la banda Butcher Brown, quien se encarga de lograr una gran fluidez a lo largo de las 16 pistas.

El R&B alternativo de Yaya Bey coquetea con el neo-soul y el hip hop pero siempre desde una instrumentación que acompaña a las meditaciones de la cantante sin avasallar. Lo cual no quiere decir que no esté llena de ideas interesantes, pero para llegar a ellas demanda la máxima atención del oyente, de una forma similar a la que lo hacía el excelente ‘When I Get Home’ de Solange.

La experiencia, si uno no presta atención a las letras, es tan ligera como agradable. Parece casi como que la artista quisiera que hubiese dos formas de acercarse a este proyecto. Una desde el puro placer de atender solo superficialmente a las bonitas melodías y los relajados beats y dejarse llevar, y otra desde la gravedad de todo lo que está cantando. Esto último se ve claro en ‘yvette’s cooking show’, donde la cantante se abre en canal sobre una preciosa línea de piano. Su voz parece que está a punto de romperse: “Siempre seré tu pequeña”, “siempre seré tu mayor fan”.

Pero Bey no solo canta sobre la sacudida emocional y el desconcierto que provoca la pérdida de un ser querido, sino también sobre las precarias consecuencias económicas que trae consigo. “Estas facturas no se pagan solas y nunca me preguntan si estoy bien”, dice en la envolvente ‘Iloveyoufrankiebeverly’. También hace referencia a esto en la emocionante apertura del álbum, ‘crying through my teeth’, “sigo sin un puto duro / una chica paga sus impuestos / ha montado a su padre en un barco y ahora él está en el cielo”.

‘Ten Fold’ es un disco lleno de dolor, escrito desde las mismas entrañas, pero a su vez, una energía vitalista y de cierta esperanza sobrevuela constantemente a estas producciones delicadas. En el estribillo de ‘chasing the bus’, un magnífico corte a caballo entre el R&B tradicional y el soul, la artista plasma el conflicto de pasar página y olvidarse de esa persona que en un momento fue importante para ella, pero finalmente prevalece su amor por sí misma: “voy a dejar que te vayas”.

Lo que engrandece a este nuevo trabajo es que en cada nueva escucha hay algo que descubrir. La aparente ligereza de las producciones siempre esconde algo más, las pulidas composiciones nunca ocupan más tiempo del que deberían. Todo está medido al milímetro en este proyecto, pero la autenticidad y personalidad que aporta Yaya Bey hace que todo parezca de lo más sencillo, pero la realidad es que ‘Ten Fold’ siempre va un paso por delante del oyente.