Kylie y Orville Peck cabalgan el ritmo disco de ‘Midnight Ride’

Kylie ha presentado una colaboración durante una actuación en el Orgullo de West Hollywood. Se llama ‘Midnight Ride’, y es un single con sus nuevos «mejores amigos», Diplo y Orville Peck. A este le conoces por su personaje enmascarado, que ha llevado el sonido del country a los territorios LGTB+, tanto en letras como en videoclips. Especialmente recomendable es su álbum ‘Bronco’, más que el último ‘Stampede Vol 1‘.

‘Midnight Ride’ viene presentada por tremendo silbido y aire Western, solo para después incorporar más elementos country y un ritmo disco. Ellos mismos lo catalogan como «disco-country». El tema se puede ir reservando en una e-card de Orville Peck, donde figura su nombre primero, por lo que entendemos que podría formar parte de ‘Stampede Vol 2’.

El set de Kylie Minogue incluyó 13 canciones, destacando ‘Padam Padam’ y ‘Tension’ de su última obra, pero también hasta 4 canciones de su clásico ‘Fever’. Curiosamente, ‘Midnight Ride’ sonó después de su gran himno country ‘Dancing’.



Kylie Minogue debuts new song with Orville Peck at WeHo Pride in Los Angeles 🎶 pic.twitter.com/9RkYLC6Rjr

— Queerly News (@thisisqueerly) June 3, 2024