Por qué Alcalá Norte no son un hype absurdo

El disco de Alcalá Norte es uno de los que más ha acaparado la conversación en los últimos meses, sobre todo en el entorno underground. Conciertos con el cartel de sold-out, unas ventas en vinilo que han superado por mucho las expectativas, una recomendación de Rosalía y una cuenta de X que no puede parar de crear.

Hay voces que creen que lo suyo no sobrevivirá el hype, o lo acabará matando dicha cuenta de lo anteriormente conocido como Twitter. Pero parece difícil que ningún TT desafortunado pueda acabar en el futuro con las canciones que componen su debut. La mejor prueba de que Alcalá Norte no son un hype es que se puede escribir una crítica de su disco sin ni siquiera mencionar la que es una de las canciones más potentes, ‘420N’, mi favorita desde la primera escucha y nuestra Canción del Día hoy.

Obviamente el gran himno del álbum será siempre ‘La vida cañón‘, ya una frase hecha con la que conviviremos prácticamente para siempre. Pero es impresionante la personalidad que destilan casi todas las demás composiciones.

‘La sangre del pobre’ habla de la conciencia y la lucha de clases porque solo «ocho familias reparten el pan, y si ganas una barra de más será por casualidad». ‘Los chavales’ apela a Ronaldo, pero también a La Marsellesa («Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé»). ‘Supermán’ habla de pedidos de Glovo llevados a lomos, y también de Ucrania y Túnez. ‘Westminster’, una de las más apocalípticas, repite: «Tengo el decreto secreto de Dios en mis manos», como si fuera un hit de Nudozurdo. ‘El rey de los judíos’ no solo repite «siento un cosquilleo frío» sino que además añade un segundo estribillo instrumental hecho con un teclado y que es pura new-wave. ‘No llores, Dr G’ habla de neo-nazismo al estar dedicada a Goebbels y a chicos con su corte de pelo. Tengo especial apego a ‘La calle Elfo’ porque en cierta ocasión estuve viendo un pisito en la calle Elfo (SPOILER: era una mierda). Y así podría seguir. Es imposible confundir una canción de Alcalá Norte con otra y esa es la gran baza que juega este nada sobrevalorado disco: la manera en que fácilmente identificamos sus 11 piezas. «Bakala norte mix» pasado por el Autotune incluido.

Nuestra Canción del Día hoy, ‘420N’, mezcla la política y el consumo de drogas, mientras la base rítmica es completamente frenética. Tiene su conexión con el kraut y también con el tipo de rock bailable que a finales de los 70 probaron formaciones tan diferentes como Gang of Four o B-52’s.

Rivas ha constatado que el triple sentido de «hacer bien la pasta» ha sido perfectamente comprendido por su público. Esto le contaba durante una entrevista a nuestro compañero Gabriel Cárcoba: «La canción habla de hacer BHO, que es un tipo de hachís formado a partir de una pasta calentada. Eso lo pones en una olla, y yo en una olla hago espaguetis. También es pasta. Los pibes de la canción también quieren hacer pasta de dinero. Yo quise jugar con las tres cosas en una sola frase y no me salió del todo bien, porque se puede encajar bien en la pasta de comer y en la de droga, pero no sé si queda tan bien en la del dinero. Luego me he dado cuenta de que en los bolos la peña se goza esa frase y la grita, así que le he cogido mucho cariño».

¿Quieres más? ¿Qué hay de ese estribillo «en la cámara de gas, nos vamos a forrar»?