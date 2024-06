Ethel Cain está decepcionada con el comportamiento de sus fans

Ethel Cain ha recurrido a las redes sociales para expresar su decepción por el comportamiento de sus fans en sus últimos conciertos, y para pedirles a estos que se respeten entre sí. Algunos seguidores de la cantante se han quejado de que en sus últimos shows la experiencia desde la pista deja mucho que desear, citando «gritos que no dejan escuchar», «tocamientos» y «burlas hacia asistentes discapacitados».

Por esto, antes del concierto que se celebró ayer en Londres, la artista estadounidense quiso dejar claro en sus Stories de Instagram que lo más importante para ella es que «todos os respetéis el uno al otro, tanto en la cola como en el recinto».

«Odio cuando escucho que alguien que vino al concierto se fue con una experiencia negativa por el mal comportamiento en la pista», cuenta la cantante, antes de comentar algunas situaciones que ha visto ella misma entre su público: «Estampidas hacia la primera fila, apartar las manos de la gente cuando las alcanzo, insultos verbales… No está nada bien».

Cain deja claro a sus fans que el único motivo para ir a sus conciertos es que te encanten las canciones, ya que «no hay espacio para nada más». Esta también habla de la repercusión que puede generarse con estos incidentes: «Por favor, no nos deis la reputación de ser una banda que ofrece una experiencia negativa a sus fans en los conciertos».

Por último, la cantautora desea que los asistentes se sientan «seguros y emocionados», y no «como si vayan a tener que luchar por su vida solo para escuchar algo de música», concluye.

