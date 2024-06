Nilüfer Yanya anuncia su tercer álbum, ‘My Method Actor’

Nilüfer Yanya ha anunciado la fecha de lanzamiento de su tercer LP, titulado ‘My Method Actor’. Este estará disponible el próximo 13 de septiembre. Al mismo tiempo, la británica ha publicado el que parece ser uno de los temas centrales del disco, casi compartiendo nombre con él, ‘Method Actor’.

El segundo single de Yanya llega después de ‘Like I Say (I Runaway)’ y mezcla su conocida sensibilidad con un potente riff de rock en el estribillo, mientras canta sobre su «actor de método»: «Te di todo lo que necesitaste».

- Publicidad -

Yanya ha compartido cómo surgió el concepto de la canción: «Por lo que leí, se basa en encontrar un recuerdo en tu vida, un recuerdo que te cambia la vida», cuenta. «La razón por la que algunas personas encuentran traumático el método de actuación y tal vez no seguro mentalmente, es porque siempre estás volviendo a ese momento. Puede ser bueno o malo, pero siempre te alimentas de la energía, de algo que te ha definido, y eso es lo que te ayuda a convertirte en el personaje», concluye la cantante.

Tracklist:

1. Keep on Dancing

2. Like I Say (I Runaway)

3. Method Actor

4. Binding

5. Mutations

6. Ready for Sun (Touch)

7. Call It Love

8. Faith’s Late

9. Made Out of Memory

10. Just a Western