Nilüfer Yanya parece dispuesta a superarse con cada nueva canción. En 2022 nos dejó noqueados con la arrolladora ‘Midnight Sun’ y, este año, ha lanzado otra que compite por ser la mejor de su carrera, la visceral ‘Like I say (I runaway)’. Dice que su nuevo disco es el «más intenso» que ha hecho y se nota: sus guitarras suenan más fieras que nunca.

Vuelve a ser el caso con el nuevo single de Yanya, ‘My Method Actor’. Es el segundo adelanto de su tercer LP, titulado ‘My Method Actor’, que estará disponible el próximo 13 de septiembre. ‘Method Actor’ será uno de los temas centrales del disco, casi compartiendo nombre con él.

‘Method Actor’ es otra composición de Nilüfer Yanya imposible de confundir con la de ningún artista. Basada en un patrón rítmico de tempo inusual, propio del jazz-rock, ‘Method Actor’ combina la sensibilidad melódica de Nilüfer con un potente riff de rock que irrumpe en el estribillo como una bestia. Junto al productor Will Archer, en ‘Method Actor’, Yanya crea una tormenta de guitarras que amaina en el exquisito outro que extiende la canción un último minuto.

A su «actor de método», Nilüfer Yanya recrimina que «Te di todo lo que necesitaste». Pero la influencia del «método» en la canción va más allá: «Por lo que leí, se basa en encontrar un recuerdo en tu vida, un recuerdo que te cambia la vida», cuenta. «La razón por la que algunas personas encuentran traumático el método de actuación y tal vez no seguro mentalmente, es porque siempre estás volviendo a ese momento. Puede ser bueno o malo, pero siempre te alimentas de la energía, de algo que te ha definido, y eso es lo que te ayuda a convertirte en el personaje», concluye la cantante.

Tracklist:

1. Keep on Dancing

2. Like I Say (I Runaway)

3. Method Actor

4. Binding

5. Mutations

6. Ready for Sun (Touch)

7. Call It Love

8. Faith’s Late

9. Made Out of Memory

10. Just a Western