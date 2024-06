Kalorama Madrid desvela programación por días

Kalorama ha revelado la programación por días de su primera edición en España, que tendrá lugar del 29 al 31 de agosto en el IFEMA de Madrid.

Tres grandes cabezas de cartel de Kalorama Madrid como son LCD Soundsystem, el combo The Postal Service + Death Cab for Cutie y The Smile, están programados el jueves 29, junto a Nation of Language, The Kills o el dúo de Dudu Tassa y Jonny Greenwood. Joe Goddard, además, se incorpora a la programación este día.

- Publicidad -

El viernes 30 descubre la presencia de RAYE, Fever Ray o Gossip, entre otros, mientras el sábado 31 es el turno de Sam Smith, Massive Attack, Jungle y Peggy Gou, además de la segunda incorporación al cartel que Kalorama anuncia hoy, la de Monobloc.

Las entradas de día para Kalorama Madrid se ponen a la venta el próximo 14 de junio a las 10 horas. De momento siguen a la vente los bonos a precio promocional de 135 euros hasta el 14 de junio a las 9.59.

- Publicidad -

Jueves 29

LCD Soundsystem

The Postal Service + Death Cab for Cutie

The Smile

Nation of Language

The Kills

Dudu Tassa and Jonny Greenwood

English Teacher

Joe Goddard…

Viernes 30

RAYE

Fever Ray

Gossip

Overmono

Soulwax

Yard Act

Yves Tumor

Colectivo Da Silva

TRISTÁN!…

- Publicidad -

Sábado 31

Sam Smith

Massive Attack

Jungle

Peggy Gou

Ezra Collective

Olivia Dean

Huda

Monobloc…