Sabrina Carpenter se desplaza a sí misma del número 1 global

Sabrina Carpenter sube al número 1 de Spotify Global con ‘Please Please Please‘, el segundo single de su próximo disco. De manera asombrosa, Carpenter se desplaza a sí misma de la cima, pues el anterior número 1 era ‘Espresso‘, que baja al 2. Es decir, Carpenter tiene ahora mismo las dos canciones más escuchadas en el mundo, la número 1 y la número 2.

‘Please Please Please’ y ‘Espresso’ compiten entre ellas por ser la canción más escuchada de Carpenter en el global de Spotify siendo las dos únicas canciones en toda la lista que superan los 11 millones de reproducciones diarios. ‘Please Please Please’ está marcando 11 millones y medio y ‘Espresso’ poco más de 11 millones, aunque el mérito de ‘Espresso’ es mayor, pues se editó hace dos meses.

El escenario es idóneo para que Carpenter se apunte uno de los discos más exitosos de todo 2024. ‘Short n’ Sweet‘ sale el 23 de agosto y, de momento, incluye dos macrohits que sonarán mucho este verano, uno después del otro. Parece mentira que ‘Short n’ Sweet’ vaya a ser el SEXTO disco de Sabrina Carpenter. El anterior, por cierto, no estaba nada mal.