Normani / Dopamine

Lo mejor: 'All Yours', 'Take My Time', '1:59', 'Candy Paint', 'Wild Side'

Te gustará si te gusta: Brandy, Janet Jackson, Kehlani, Ariana Grande

Escúchalo Youtube

: 'All Yours', 'Take My Time', '1:59', 'Candy Paint', 'Wild Side': Brandy, Janet Jackson, Kehlani, Ariana Grande