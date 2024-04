Normani no quiso sacar ‘Motivation’, pero sí la sexy ‘1:59’

Falta poco más de un mes para el lanzamiento de ‘Dopamine’, el disco debut de Normani. La exintegrante de Fifth Harmony ha anunciado que el álbum saldrá el próximo 14 de junio, lo que significa que ya debe ultimar los preparativos de cara a su lanzamiento. Es por ello que el anuncio ha ido acompañado de la publicación de Normani ‘1:59’, single principal de ‘Dopamine’ en colaboración con el rapero Gunna.

Lejos de tratarse del banger que cualquiera podría esperar como primer single del disco, Normani apuesta por una canción bastante tranquila de sonidos R&B. Teniendo en cuenta que la artista llevaba dos años sin sacar música, la elección de ‘1:59’ puede indicar mucho sobre la dirección que ha tomado en la creación de ‘Dopamine’. No tiene pinta de que vaya a ser un hit instantáneo, aunque podría dar la sorpresa y acabar siendo un grower de aquí a junio.

Normani canta en ‘1:59’ sobre cómo sigue vinculada a una persona con la que tuvo algo en el pasado y cómo ninguno puede resistirse a la atracción que sienten el uno por el otro cada vez que se vuelven a encontrar. La parte de Gunna logra que el tema no caiga en la monotonía, cuajando bien ambas voces. «No hables mucho, solo haz esta mierda», canta una sensual Normani. «Puedo decirte desde aquí arriba, nena, que vas a disfrutar las cosas que hago», le responde Gunna.

«El álbum se siente como una liberación, como una fase de libertad. No solo porque por fin salga el disco, sino porque es una celebración de todo lo que he pasado para llegar a este momento. Durante este proceso, he oído a Dios decirme: ‘Confía en mí. Sé que tienes miedo, pero confía en mí de todas formas. Atrévete a confiar en mí de todas formas. Ahora es el momento'», confesó la artista en una entrevista para Who What Wear.

Recientemente, Normani también ha confesado que, cuando sacó ‘Motivation’ en 2019, lloró porque no quería que fuera su single. «Es una locura. Ahora aprecio esa canción mucho más que entonces. Lloré, lloré mucho», desvela en una entrevista a Elle. «Decía ‘No quiero que este sea mi single’. Pero después tuve total control creativo sobre el videoclip, lo cual significó mucho. Solo quería sentirme representada. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo mucho mejor».