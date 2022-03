Normani prepara ya el lanzamiento de su álbum debut, muy esperado desde que en 2019 lanzara el single ‘Motivation’, que no fue el éxito esperado, como demuestra el hecho que la ex integrante de Fifth Harmony todavía no tenga disco en el mercado. ‘Wild Side’, su single con Cardi B, llegó dos años después, y su desempeño comercial también fue relativamente decepcionante a la larga, sobre todo teniendo en cuenta quién es la artista invitada.

‘Fair’, el nuevo single de Normani, puede encarrilar las cosas aunque sea un poco. Es probablemente su canción más elegante. La producción musical es atmosférica e incluye suaves beats programados y bonitas melodías de piano que remiten al trabajo reciente de Alicia Keys o SZA, mientras la melodía es ensoñadora. Ni que decir que es una bendición que Normani cante cualquier melodía, pero esta lo es especialmente.

La canción habla de una ruptura que Normani no ha superado, al contrario que su ex pareja. «¿Es justo que ya hayas pasado página? / Porque te juro que yo no lo he hecho», canta. «¿Es correcto que hayas crecido cuando yo sigo estancada en mis viejos hábitos?» Normani interpreta la canción con sumo sentimiento y el post-estribillo de «ooh oohs» procesados con autotune, además de ser un acierto, añaden cierto dramatismo a la grabación, sin alterar su elegancia lo más mínimo.

Durante la gira promocional de ‘Fair’, Normani ha presentado la canción en la televisión estadounidense, en el programa de Jimmy Fallon y, ataviada con un vestido de satín propio del Hollywood antiguo, no ha dudado en marcarse algún que otro paso de baile.

En otra entrevista, esta vez con Zane Lowe, Normani se ha sincerado sobre su situación profesional. Ha dicho, entre lágrimas, que «se supone que yo no iba a estar en esta posición», en referencia al estancamiento de su carrera tras la disolución de Fifth Harmony; pero también se ha mostrado agradecida por todo lo que ha conseguido.