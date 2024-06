WeGow despide a su director de ventas por un ataque ultra

Este fin de semana se ha producido un ataque homófobo en la Feria del Libro de Madrid. En concreto, el escritor y periodista Fonsi Loaiza fue llamado “rojo de mierda” y “maricón” mientras firmaba su nuevo libro, ‘Sospechosos habituales’.

Así lo contaba en X: “Hoy he sufrido un ataque ultraderechista en la firma de mi libro en la Feria al grito de “rojo de mierda, maricón”. La policía no se los ha llevado detenidos y me ha recriminado a mí por llamarles nazis. Así campa a sus anchas el fascismo en España. ¡No pasarán!”. En otro tuit asegura que «Neonazis llevan semanas amenazándome de muerte, vienen a mi puesto de trabajo intentando agredirme e insultándome».

Hoy he sufrido un ataque ultraderechista en la firma de mi libro en @FLMadrid al grito de "rojo de mierda, maricón". La policía no se los ha llevado detenidos y me ha recriminado a mí por llamarles nazis. Así campa a sus anchas el fascismo en España. ¡No pasarán! pic.twitter.com/lkwIZFuAqs — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 14, 2024

Entre los autores de dicho ataque estaba Enrique “Bubby” Sanchís, director de ventas de WeGow, una de las ticketeras más populares en el mundo musical. Además ha figurado en ocasiones como co-fundador de WeGow. Algunos grupos como Los Chikos del Maíz, Triángulo de Amor Bizarro y Ska-P han iniciado los trámites para eliminar sus entradas de WeGow.

La compañía informa a través de las redes que ha procedido a despedir a esta persona, aunque sin nombrarla, y negando que fuera fundadora de la compañía, pues según su versión se incorporó años más tarde.

Indica en su comunicado WeGow: “Tras los hechos acontecidos este fin de semana en los que se ha visto involucrado un empleado de la compañía y tras llevar a cabo una exhaustiva y detallada revisión de todos ellos, se ha decidido prescindir con carácter inmediato de los servicios de dicho empleado. En este sentido, queremos reiterar nuestro más firme y contundente rechazo a cualquier tipo de violencia física, verbal o emocional y a cualquier actitud o comportamiento que no estén absolutamente encuadrados en los principios de libertad, respeto y tolerancia, que son los que siempre ha defendido y defenderá nuestra compañía”.

Tras subrayar su “compromiso con un ambiente de trabajo seguro y respetuoso”, “que nada tienen que ver con una actuación individual y aislada como la descrita”, niegan que Sanchís -de nuevo, sin citarle-, fuera fundador de la compañía: «Este empleado comenzó a prestar sus servicios varios años después de la fundación de WeGow».

Y concluyen: “las actitudes mencionadas contravienen de manera frontal los principios en los que creemos. Reiteramos nuestro más firme compromiso en su defensa”.

Como recoge Cadena Ser, entre los artistas más críticos están Martí Perarnau IV de _juno y Aiko El Grupo, ambos recordando que el nombre de «Bubby» Sanchís había sido apuntado en las redes sociales por supuestos abusos o acoso sexual. Martí Perarnau ha indicado: «Me sorprende y aterra a partes iguales el silencio generalizado de todo el indie patrio al enterarse de que durante tantos años han tenido a un nazi abusador en el camerino de al lado y además vendiendo las entradas de sus conciertos. Gracias por nada, de nuevo». Aiko El Grupo ha indicado: «Si uno es acosador sexual como quien oye llover. Pero como ADEMAS es nazi ahi los tios indi se enfadan que no veas. Haberos enfadado cuando era acosador sexual, ¿no? Bah, ke tipico».

La verdad es que me sorprende y aterra a partes iguales el silencio generalizado de todo el indie patrio al enterarse de que durante tantos años han tenido a un nazi abusador en el camerino de al lado y además vendiendo las entradas de sus conciertos. Gracias por nada, de nuevo. — PERARNAU IV (@perarnauiv) June 17, 2024

Estamos cambiando los enlaces de las entradas de wegow de los conciertos del aniversario que gestionamos nosotros a una nueva ticketera.Cuando se limpien las empresas y no haya putos nzis hablamos. — TRIÁNGULODEAMORBIZARRO (@TABIZARRO) June 17, 2024

Hola @wegowES esperamos que las medidas sean efectivas e inmediatas, de lo contrario nos veremos obligados a rescindir toda relación laboral con vosotros. — Los Chikos del Maíz ⚒️ (@chikosdelmaiz) June 16, 2024