NxWorries / Why Lawd?

NxWorries nos regala el segundo capítulo de su discografía justo donde ‘Yes Lawd!’ (2016) lo dejó. Ocho años y muchísima música después, Anderson .Paak y Knxwledge se han vuelto a juntar para darnos… ¿más de lo mismo? Sí y no. Sí porque ‘Why Lawd?’ sigue los derroteros musicales de su predecesor sin apenas cambios: brillantes y dulces beats de neo soul y R&B, samples setenteros (en su mayoría) y loops que querrías hacer eternos. No porque, y solo hay que fijarse en el contraste de títulos, mientras que ‘Yes Lawd!’ era un disco de celebración, este es de arrepentimiento.

Tanto Knxwledge como .Paak han crecido y madurado, y se nota. Este último acababa de cumplir los 30 cuando salió el primer LP y ahora está cerca de los 40. Es más sabio. Esto se refleja en el gran enfoque temático del disco, que es la ruptura con su propia esposa, con la que llevaba casado 13 años. La inmensa mayoría de canciones al menos referencian la situación, si no tratan el tema directamente, así que aunque .Paak haya solicitado el divorcio el pasado enero, está claro que llevan separados un tiempo. Según TMZ, ni siquiera él conoce la fecha de separación, escribiendo un «TBD» (to be determined) en el documento legal.

NxWorries son los únicos que pueden construir un relato tan doloroso, plagado de sentimientos negativos, con un sonido tan buenrollero. El disco comienza con .Paak realmente enfadado en ‘Keep Her’, un corte que de no ser por la letra sería perfecto para crear bebés: «No te ves bien en ese Honda, puta / Deberías estar conmigo», canta claramente dolido. El integrante de Silk Sonic se va relajando según avanza el disco, pasando por la inseguridad y la duda de la magnífica ‘FromHere’ («¿A dónde voy ahora?») hasta terminar tomando responsabilidad y admitiendo su arrepentimiento en los últimos temas. «Es el tipo de dolor que los analgésicos no curan, voy a tener que cambiar», canta en la encantadora y breve ‘NVR.RMX’.

Ojo, que aunque .Paak esté jodido, no pierde el humor ni la ironía. Como en ‘HereIAm’, cuando cuenta que su propia madre le llamó «estúpido» cuando le dio la noticia («Eres un tonto por ir y arruinar una cosa buena»), o como en la ligerísima ‘SheUsed’, en la que un Anderson .Paak con el tono subido canta que «todo esto puede pasarle factura al corazón» solo para aclarar que «no hago esto por mi salud». Por cierto, con la outro más celestial del disco.

Todos los años que han pasado hasta este disco también se refleja en las propias canciones. En ‘Yes Lawd!’, muchos cortes se sentían como bocetos inacabados de algo mayor. En este segundo intento las canciones se sienten completas y robustas, con la excepción de los temas más cortos, que cumplen su propósito a la perfección y no necesitan nada más. ‘DistantSpace’, por ejemplo, es tan breve como preciosa.

Para cuando llega la pegadiza ‘WalkOnBy’, con una sorprendente aparición de Earl Sweatshirt, .Paak ya lo ha comprendido todo, y así lo refleja el tono de la canción, que pasa por superar la situación con su exmujer («Nah, no lloro / Es triste pero a veces pasan estas cosas») hasta abordar problemas más grandes («Cuando me preguntan que tal estoy me siento culpable / Negros muriendo, mientras yo me lo paso como nunca»).