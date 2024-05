Anderson .Paak vuelve a ser atemporal en lo nuevo de NxWorries

Ocho años después, el esperadísimo segundo disco de NxWorries está al llegar. El grupo de Anderson .Paak y el productor Knxwledge ha lanzado una serie de singles a cuentagotas durante estos últimos dos años y todo indica que la espera ha merecido mucho la pena. ‘FromHere’ es el cuarto adelanto de ‘Why Lawd?’, disponible el 13 de junio en plataformas, y nuestra Canción del Día.

NxWorries podrían ser el equivalente americano de Cupido, ya que se encargan de cantarle al amor en todas sus formas. Al contrario que en la mayoría de su breve catálogo con NxWorries, un Anderson .Paak sin rumbo le dedica ‘FromHere’ a la soltería. Concretamente, al deseo de tener una persona esperándole al volver a casa. ‘¿Dónde voy? ¿Dónde voy ahora?’ canta el estadounidense October London al más puro estilo doo wop.

- Publicidad -

Snoop Dogg, que ni siquiera rapea, se encarga de poner el toque de humor que sí caracteriza al grupo: «Dicen que lo peor que le puede pasar a un hombre es llegar a una casa con la cama vacía, pero no estoy de acuerdo. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que su chica se levante, cambie las cerraduras y ponga toda su ropa en la puerta, y ahora ni hay manera de encontrarla, ni tienes a donde ir», narra el legendario rapero a modo de gurú espiritual.

‘FromHere’ sigue la línea de todos los singles lanzados hasta la fecha. Alrededor de un escondido sample de los 70, Paak y Knxwledge construyen un precioso y dulce jam de neo soul en el que brillan las habilidades de ambos. En este caso, la voz de October London, que parece sacada directamente de esa época, eleva la canción al siguiente nivel. Lo nuevo de NxWorries llega después de la salida de ‘Where I Go’ (2022), ‘Daydreaming’ (2023) y ’86Sentra’ (2024).

- Publicidad -

‘Why Lawd?’ llegará a las tiendas en formato físico el próximo 7 de junio y una semana después estará disponible en todas las plataformas. ‘Yes Lawd!’, el primer LP de NxWorries, fue lanzado en 2016.

Tracklist:

1. ThankU (feat. Dave Chappelle)

2. 86Sentra

3. MoveOn

4. KeepHer (feat. Thundercat)

5. Distractions

6. Lookin’

7. Where I Go (feat. H.E.R.)

8. Daydreaming

9. FromHere (feat. Snoop Dogg & October London)

10. FallThru

11. Battlefield

12. HereIAm

13. OutTheWay (feat. Rae Khalil)

14. SheUsed

15. MoreOfIt

16. NVR.RMX (feat. Charlie Wilson)

17. DistantSpace

18. WalkOnBy (feat. Earl Sweatshirt & Rae Khalil)

19. EvnMore