‘Where I Go’ es el dulce regreso de Anderson .Paak al neo soul de NxWorries

NxWorries, el superdúo de R&B/neo-soul formado por Anderson .Paak y el productor Knxwledge, ha regresado con su primer single en 6 años, y es como si nunca se hubiesen ido. ‘Where I Go’, la Canción del Día, está construida basándose en el mismo estilo que el dúo mostró en su disco de 2016, ‘Yes Lawd!’, centrado en la importancia de los samples para dar un feeling vintage que, mezclados con la voz de .Paak, hacían de cualquier tema un viaje en el tiempo.

Mientras que en ‘Yes Lawd!’ muchos de los temas tenían más forma que sustancia, y podían resultar inacabados y a medio cocer, con ‘Where I Go’ esto no ocurre y tampoco extraña. Desde 2016, la vida de Anderson .Paak ha cambiado completamente y simplemente ha aprendido a hacer mejores canciones. Desde entonces ha lanzado dos discos en solitario, ‘Oxnard’ (2018) y ‘Ventura’ (2019), y uno de los mejores álbumes del año pasado junto a Bruno Mars, ‘An Evening With Silk Sonic’.

- Publicidad -

‘Where I Go’ es una canción de amor desconfiado en la que .Paak canta sobre las dificultades de mantener una relación estable, siendo él como es («Dice que soy terrible, pero este soy yo»). Su pareja quiere saber a dónde va y qué hace cuando no está con ella, pero no obtiene respuesta. Mientras tanto, Anderson .Paak no hace más que enviarle regalos para intentar compensar los malos tragos. H.E.R. hace de contrapunto femenino y aclara en gran medida el principal problema de la relación, que son las infidelidades de .Paak, tal y como se muestra en el videoclip.

Musicalmente, el beat está construido con un loop de guitarras eléctricas constante y, aún así, Anderson .Paak consigue incluir un estribillo, un post estribillo y un par de versos, cada una de estas secciones con su flow y melodía independiente. En consonancia con el material previo de NxWorries, ‘Where I Go’ es una canción tremendamente dulce que transmite con su sonido la etapa de enamoramiento de cualquier relación, aunque la letra hable más bien de lo contrario.