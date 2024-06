Travis Scott, arrestado por «ebriedad y alteración del orden público»

Solo unos días después del arresto de Justin Timberlake, Travis Scott es arrestado en Miami por «ebriedad y alteración del orden público» e «invasión de propiedad privada».

El artista de ‘UTOPIA’ fue llevado a comisaría alrededor de las 4:30 de la mañana. Según el Daily Mail, el rapero pagó una fianza de 650 dólares, de los cuales 500 son por colarse en una propiedad privada. Según el informe obtenido por Pitchfork, los agentes acudieron por un altercado en un yate en el puerto deportivo de Miami. Estos vieron al rapero gritar a gente del yate y aseguraron que pudieron notar «un gran olor a alcohol proveniente del aliento de Scott».

Al hablar con los implicados, los agentes procedieron a echar a Travis del yate, ya que no hubo deseo de presentar cargos. Sin embargo, mientras este se alejaba, «iba gritando obscenidades a los ocupantes del crucero». Cinco minutos después, Scott volvió a causar escándalo en el puerto. Fue trasladado al centro más cercano y admitió haber bebido alcohol, supuestamente exclamando: «Es Miami».

Travis Scott was arrested for disorderly intoxication in Miami, TMZ reports. pic.twitter.com/OgMMz01n0F

