Bright Eyes silban cultura pop en ‘Bells and Whistles’

Bright Eyes han anunciado un nuevo álbum. Se llamará ‘Five Dice, All Threes’ y saldrá el 20 de septiembre con colaboraciones de lujo como Cat Power o Matt Berninger de The National. El primer single se acaba de dar a conocer, se llama ‘Bells and Whistles’ y es nuestra Canción del Día hoy.

‘Bells and Whistles’ es una canción edulcorada con silbidos, hasta el punto de resultar casi veraniega. Pero sabemos que esto no es ‘Young Folks’ porque la toma vocal de Conor Oberst es desgarrada y muy rock’n’roll. Con cierto tono de humor, está cantando sobre los sinsabores de la vida, eso sí, entre multitud de referencias cotidianas a la cultura pop.

- Publicidad -

En la letra aparecen de manera directa o indirecta, según la nota oficial, “Banksy, la Princesa Diana, los Mets de Nueva York, el bar Edendale y la mejor película de Kevin Costner”. En muchos casos, la referencia es agridulce. De “el sello me pidió un meet & greet / y acepté a regañadientes / porque no sabía estar solo” a “no deberías irte con la chica del SoHo, porque solo quiere materiales”.

En cuanto al álbum ‘Five Dice, All Threes’, sabemos que será autoproducido. Su sello dice que es un «disco de una intensidad y una ternura fuera de lo común» y lo define como un «exorcismo comunal y una excavación personal». Se habla del trabajo grupal del trío formado por Conor, Mike y Nate, aunque puntualizando que Conor Oberst hacía tiempo que no sonaba tan «confesional y espontáneo».

- Publicidad -

1. Five Dice

2. Bells and Whistles

3. El Capitan

4. Bas Jan Ader

5. Tiny Suicides

6. All Threes (con Cat Power)

7. Rainbow Overpass (con Alex Orange Drink)

8. Hate

9. Real Feel 105°

10. Spun Out

11. Trains Still Run On Time

12. The Time I Have Left (con Matt Berninger)

13. Tin Soldier Boy