Tove Lo, SG Lewis / HEAT

Qué tiempos aquellos en los que reivindicar a Kylie Minogue era una boutade. Qué tiempos tan olvidables, quiero decir. ‘Fever‘, gran ausente de tantas listas de lo mejor de 2001 y aquella década, ha terminado siendo una referencia para multitud de artistas pop, un disco crucial de nuestro siglo, como sabe muy bien Tove Lo. La cantante ha dicho sobre este nuevo EP ‘HEAT’ que quería hacer «algo con temperatura similar a ‘Can’t Get You Out Of My Head'». Es decir, algo «sexy, cool e hipnótico».

Tove Lo, que sabe muy bien lo que es hablar de sexo y de rompepistas pasados por los filtros pop, se alía ahora con SG Lewis, tras haber colaborado en algunas pistas de su último álbum, ‘Dirt Femme’. «Gracias por hacernos bullying para que hiciéramos este EP», ha bromeado sobre el pequeño culto de sus fans en torno a ‘Call on Me’ y ‘Pineapple Slice’.

Además de en la un tanto acid ‘HEAT’ -de vídeo «adults only»-, la influencia de Minogue es muy evidente en ‘Let Me Go Oh Oh’. Podríamos traducir su texto como «tómame o déjame», partiendo de la base de que todo el EP es una búsqueda del amante, una celebración del deseo, un retrato de un momento de necesidad.

‘Busy Girl’, la tercera canción del EP, se compone de fraseados robóticos, como los habría concebido en la misma época Miss Kittin. Es el único «skip» de este pequeño trabajo de 15 minutos que se cierra a lo grande con ‘Desire’. Esta es la única grabación en la que no ha participado Totally Enormous Extinct Dinosaurs, lo que justifica que no se haya firmado a tres manos, como la reciente colaboración de Tove y SG con Nelly Furtado.

En ‘Desire’ confluyen muchos de los patrones de los 90 que hemos visto recientemente de «revival»: guitarras chill, beats trance, pianitos tipo ‘Children‘… Solo que Tove Lo y SG Lewis no se han disfrazado. Los extienden hasta los 5 minutos y medio sin preocuparse de ninguna playlist, gozándolo, tan fieles a sí mismos que la portada del EP podría ser una foto descartada de ‘Lady Wood’. Dos productores y autores en su salsa haciendo lo que más les gusta, y lo que gran parte de su público necesitaba por el «Pride Month».