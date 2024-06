Imagine Dragons / Loom

Lo mejor que se puede decir del nuevo disco de Imagine Dragons es que es corto. El anterior, ‘Mercury’, se atrevía a ser doble, así que la noticia es “doblemente” buena. En media hora, el grupo de Las Vegas se ventila un repertorio de diez canciones que se molesta en ofrecer una faceta diferente de Imagine Dragons, una faceta más pop y veraniega. No significa que los treinta minutos de ‘Loom’ se pasen en un suspiro.

A Imagine Dragons ser Imagine Dragons le pesa. Se nota cuando el grupo de Dan Reynolds intenta ser el alma de la fiesta y no le sale, como en ‘Take Me to the Beach’, que es como una canción de DNCE -¿os acordáis del temazo que era ‘Cake by the Ocean’?- pero completamente desactivada de toda diversión. La acelerada ‘Kids’ expone que para sonar a Gorillaz se necesita algo más que copiar a Gorillaz.

De ‘Loom’ se agradece que Imagine Dragons no busque repetir el éxito de ‘Thunder’, ‘Bones’, ‘Believer’ o ‘Radioactive’. Al grupo desmarcarse de su populismo habitual le puede funcionar, y ahí está ‘Nice to Meet You’ ofreciendo un agradable paseíto playero mezclando rock y hip-hop. De repente, Imagine Dragons suena más a Foster the People que los Foster the People actuales. El saxofón mezclado con breakbeat de ‘Fire in these Hills’ suenan grato al final del disco.

Pero Imagine Dragons sigue siendo Imagine Dragons y, en ‘Loom’, no renuncia en absoluto a ese maximalismo que le ha llevado hasta la cima del (pop)rock. ‘Eyes Closed’ recupera ya el dubstep, anticipando que lo peor del revival dosmilero está por llegar; y la pista final -la número 10- es una versión de esta misma canción en la que participa J Balvin. Por lo visto, Balvin sigue tan perdido que ha acabado en un disco de Imagine Dragons. Su GPS creativo necesita reparación.

En otros puntos de ‘Loom’ la mezcla de melodías llenaestadios y ritmos del rock y hip-hop halla a Imagine Dragons en un lugar más ligero que de costumbre, aunque las composiciones raramente están a la altura de sus mejores momentos. ‘Wake Up’, el corte inicial, aspira a transmitir una sensación de locura, pero se queda en la superficie. El experimento reggae de ‘Gods Don’t Pray’ tiene especial delito, pues la fusión de sonidos no es interesante, y el engorilado estribillo tampoco.

Tampoco es que ‘Loom’ halle a Imagine Dragons en la bancarrota creativa total. Mattman & Robin hace una buena labor a la producción, y el medio tiempo ‘In Your Corner’ sabe trasladar a la música la evocadora imagen del atardecer -o amanecer- de la portada, añadiendo a la mezcla una bonita -e inesperada- sección de cuerdas. A Imagine Dragons le sienta bien hacer menos de Imagine Dragons de vez en cuando.