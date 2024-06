Foster the People vuelven empachados de nu disco

Muchos años después del pelotazo global de ‘Pumped Up Kicks’, del interesante disco ‘Supermodel‘, del inesperado éxito de ‘Sit Next to Me‘… Foster the People -ahora el dúo compuesto por Mark Foster y Isom Innis- vuelve con nuevo álbum.

Desde 2017 no ve el mercado nuevo trabajo largo de Foster the People. El nuevo, ‘Paradise State of Mind’, se pondrá a la venta el 16 de agosto. Por ahora su tracklist oficial no se ha dado a conocer.

En todo este tiempo, Foster the People ha lanzado singles sueltos y un EP, ‘In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing’ (2020). Temas como ‘Cadillac’ han allanado el camino para lo que ofrece Foster the People en ‘Lost in Space’, una apuesta por el nu-disco actual de gente tipo Purple Disco Macine o The Knocks, con los que han colaborado. Pasado por el filtro pop de Foster the People, por supuesto.

‘Lost in Space’ no renuncia ni a las cuerdas ni a los vocoders, aunque la personalidad de la producción no la busques en su bombo tan deudor de New Order o de DFA Records: es la voz de Mark Foster, su falsete de oro, el que puede marcar la diferencia en las playlists de turno.

El videoclip de ‘Lost in Space’, tan estético, es de los que entran por los ojos desde el segundo cero. Dirige Rupert Höller.