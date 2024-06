Kehlani / Crash

Pese a que no hace en absoluto malos números, Kehlani está en ese punto en que no termina de despegar hacia lo mainstream, especialmente a nivel internacional. Está claro que lo de SZA solo puede pasarle a unas pocas afortunadas, y es difícil que quienes no conectan con el mundo r&b (y muchos de sus artistas les resultan un maremágnum) te identifiquen como un ente concreto, pero le cantante parece haberse propuesto conseguirlo, tener ese lugar que le haga destacar frente al resto.

‘SweetSexySavage’, ‘It Was Good Until It Wasn’t‘ y ‘Blue Water Road’ son desde luego muy distintos a lo que nos encontramos en ‘Crash’, cuya portada recuerda inevitablemente al álbum del mismo título de Charli XCX, y también nos hace pensar en los memes recientes sobre Arca y Katy Perry. “Siempre me habían dicho que no encajaba en ningún molde, que nadie podía entenderme del todo, y cuando me lo he pasado mejor ha sido ahora que he decidido abrazar eso en lugar de negarlo”, contaba le artista hace poco en Twitter, diciendo además que este disco “cambió vidas, nació del fuego puro, me ha retado, liberado y desatado”. Se nota desde el minuto uno que Kehlani quería probar nuevos territorios: ‘GrooveTheory’ empieza ya con un puntito country distinto, recordándonos un poco a Miley, pero un giro hace que la electrónica se vaya comiendo al country, Y no será la única experimentación que veremos aquí.

Quizás por eso, aunque Kehlani vuelve a trabajar en la producción con OAK y con Khristopher Riddick-Tynes, amplía y se rodea aquí de un equipo completamente nuevo: de Jack Ro (uno de los compañeros de viaje en ‘Cowboy Carter’) a Ant Clemons (colaborador de Kanye), pasando por DIXSON (Chance The Rapper), DJ Camper (H.E.R., Nicki Minaj), Alex Goldblatt (Leigh-Anne, 6LACK), Guilty Beatz (Tems), JV (Fifth Harmony), e incluso Elijah Wells y Lionel Bermingham aparecen acreditados por el sample de ‘Move Ya Body’ de Nina Sky que hay en el single ‘After Hours’. Y, si nos dicen que Kevin Parker ha estado haciendo lo suyo en ‘Deep’, nos lo creemos.

Recuerda por momentos a la Rihanna de ‘ANTI’ en temas como ese, pero también en ‘Better Not’, en una ‘Vegas’ que la sitúa entre ella y Halsey, y, sobre todo, en el poderoso tema(zo) titular. Pese a que se nos venga a la cabeza FKA twigs cantando “teeears in the cluuuub”, ‘Tears’ junto a Omah Lay es otro acierto, y tiene también cierta gracia el cierre donde una canción sobre casarse (‘Chapel’) precede a otra llamada ‘Lose my Wife’. Aquí, Kehlani aprovecha para hacer una demostración vocal mientras bromea sobre tirarle la caña a todo lo que se mueva aunque por el camino se le caiga el anillo. El humor le sienta bien, como nos ha demostrado también ‘8’, donde juega con “treat this like some food / ain’t the point of cake, just to eat it too / I’m tryna get ate / eight, eight, eight” (got me spread like a buffet, que diría la otra).

‘Crash’ es probablemente el mejor álbum de Kehlani, y desde luego cumple con el objetivo de mostrarla en distintos contextos sin olvidar del todo lo que sus fans han encontrado en ellas todo este tiempo. Sin embargo, no es el gran disco que podría darnos le artista en el futuro. Hay muy buenas ideas en el apartado de producción, hay gran versatilidad y demostración de que elle pasa por distintos terrenos haciéndolos bien, y, resumiendo, hay buenas canciones, pero no termina de ser redondo, quizás por poco esmero en las letras (hay algún buen momento, como el mencionado en ‘8’, pero en general están menos cuidadas de lo que Kehlani suele hacer).

Pero, sobre todo, lo que se observa es que muchas veces esas buenas ideas no han cristalizado del todo, y un buen ejemplo es ‘Sucia’: juntar en un mismo tema a una pionera como Jill Scott (junto a Lauryn Hill y Erykah Badu, la gran influencia de Kehlani, dicho por ella misma) y a la cada vez más presente Young Miko podría haber resultado en algo tremendo, y se queda en algo solvente. Parece haber una falta de dirección general que le impide pasar esa línea, y que podemos simbolizarlo de esta manera: si éste fuese su último disco, probablemente muchos fans lo citarían como el mejor objetivamente… pero no como el favorito.