Kesha vuelve al pop mamarracho en ‘Joyride’: así suena

A Kesha estos días la han pillado montándose su propio «robado» en una gasolinera. Los paparazzi se la han «encontrado» por «casualidad» repostando. Todo tenía su razón de ser: Kesha prepara el lanzamiento de un nuevo single, de título viajero, ‘Joyride’, y ha elegido esta estética gasolinera que veis en la imagen para promocionarlo. Sale el 4 de julio.

Kesha ha compartido un breve adelanto de ‘Joyride’ en redes y, después, ha estrenado el tema en directo en el Planet Pride de Brooklyn. ‘Joyride’ promete un regreso de Kesha al pop bailable, mamarracho y divertido de sus inicios.

El lanzamiento de ‘Joyride’ se queda cerca de coincidir -casualmente o no- con el de ‘Woman’s World‘ de Katy Perry, que sale el 11 de julio. Perry ha vuelto a trabajar con Dr. Luke en su nuevo trabajo, una decisión que está siendo muy cuestionada por sus seguidores. Con este nuevo lanzamiento, Kesha parece dispuesta a volver a competir en listas con Katy Perry, como ya hiciera en su época de gloria comercial, cuando las dos trabajaban con la misma persona, Dr. Luke.

Dr. Luke, acusado de violación y abusos por Kesha, llegó a un acuerdo legal con la cantante de ‘Animal’ hace un año para zanjar su pleito, que se había alargado una década.

En 2023, Kesha lanzó ‘Gag Order‘, su último disco. Contenía la conmovedora ‘Eat the Acid’ y era su trabajo más experimental hasta la fecha.

