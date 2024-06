Madonna, Tokischa, Arca y Sevdaliza se juntan en el Orgullo

Madonna ha aparecido este sábado en el festival LadyLand de Brooklyn para despedir el mes del Orgullo. En su primera aparición en un escenario desde el fin de Celebration Tour en Brasil, Madonna no ha actuado, sino que ha participado en una competición llamada Vogue Ball House Battle juzgando a los bailarines de voguing que han pasado por el escenario.

Madonna no se ha subido sola al escenario, sino que lo ha hecho acompañada de sus amigas Tokischa, Arca, Sevdaliza y Bob the Drag Queen. Con Tokischa, Madonna llegó a colaborar en el single ‘Hung Up on Tokischa‘ (2022), mientras a Sevdaliza le regaló un «cameo» en el videoclip de ‘Nothing Lasts Forever’. Con Arca se ha visto a Madonna coincidir en varias ocasiones, también en el Celebration Tour. Por supuesto, Bob the Drag Queen fue el anfitrión de la gira.

En LadyLand, Madonna ha ofrecido un pequeño discurso por el Orgullo, especialmente dedicado a Nueva York: «El Orgullo de Nueva York es el día más importante del año, aparte de mi cumpleaños», ha declarado la artista. «Gracias a Nueva York, sin ti no soy nada».