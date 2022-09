Madonna y Tokischa, puestas y cachondas en el nuevo ‘Hung Up’

Madonna ha estrenado ‘Hung Up on Tokischa’, la nueva versión de ‘Hung Up’ que ha grabado con la rapera dominicana y que ambas ya presentaron hace meses en directo en el Pride de Nueva York, donde Madonna y Tokischa -sí, ya lo sabes- se comieron los morros.

‘Hung Up on Tokischa’ hace una relectura latina del éxito de Madonna de 2005: deja el estribillo y algunas estrofas, elimina toda la base disco y la sustituye por un ritmo de dembow, sobre el cual la autora de ‘Desacato escolar’ suelta sus habituales barras sexuales y hedonistas. De «time goes by so slowly» pasamos a «el tiempo pasa lento y yo estoy rápida». Bingo.

Recientemente, Madonna y Tokischa han grabado el videoclip de ‘Hung Up on Tokischa’ en las calles de Nueva York. Sin embargo, el vídeo no se ha estrenado todavía.

Con ‘Hung Up on Tokischa’ se termina de materializar una colaboración que se empezaba a cocer el pasado mes de junio. Como ha contado Tokischa en una entrevista, fue Eartheater (que luego ha colaborado con Lola, hija de Madonna) quien comunicó a Tokischa que Madonna estaba interesada en colaborar con la autora de ‘Estilazo’. Poco después, Tokischa recibió un mensaje de audio de WhatSapp de Madonna, y ambas se reunieron en Nueva York para trabajar juntas.

A falta de confirmación, se especula que ‘Hung Up on Tokischa’ puede ser el primer adelanto de un nuevo disco de remixes que prepara Madonna y en el que aparecerían varios artistas invitados. El nombre de Katy Perry se baraja desde hace meses. Recientemente, Madonna y Beyoncé también han publicado un remix juntas, mezclando ‘Vogue’ y ‘BREAK MY SOUL’.