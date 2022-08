Lolahol: Lourdes León suena a ‘Ray of Light’ en su debut con Eartheater

Hija de Madonna, amiga de Grimes, modelo para Marc Jacobs, Swarovski o Calvin Klein, era cuestión de tiempo que Lourdes León sacara un single. Su debut llega hoy y viene firmado con el nombre de Lolahol.

La canción ‘Lock and Key’ viene producida por Eartheater, muy querida por aquí desde la edición de su disco ‘Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin‘ y de su actuación en el Sónar el año pasado.

‘Lock & Key’ es curiosamente un tema de beat entre el jungle y el drum&bass, lo cual es bastante curioso, pues esos mismos ritmos están entre los que aparecieron en ‘Ray of Light’ (1997). La gran obra maestra de su madre fue gestada precisamente mientras Madonna estaba embarazada de Lourdes León y la maternidad es una constante en las letras de aquel disco: de ‘Drowned World’ a ‘Little Star’.

Hasta ahora, la carrera musical de Lourdes León se había limitado a hacer algún coro para su madre en algún tema aislado como ‘Superstar’ o a ejercer de bailarina para ella. Esto último sucedió en el ‘Madame X Tour‘ durante su mejor número: el de ‘Frozen’. Ahora que se ha publicado ‘Lock & Key’ cabe preguntarse… who holds the key?





