Juanjo y Martin, y no Naiara, son top 1 y 2 de Discos España

Los concursantes de la última edición de OT conquistan esta semana la lista de Discos España. Universal Music ha lanzado un ‘Lo Mejor De…’ de los seis finalistas de la competición, recopilando las mejores actuaciones de cada uno. De esta manera, Juanjo Bona (#1) y Martin Urrutia (#2) ocupan los dos primeros puestos. Además, Ruslana consigue colarse en el Top 4 de la lista. Vetusta Morla consiguen la mayor subida de la semana con ‘Figurantes’, que deja el puesto 46 para posicionarse en el número 5 del ranking.

La sorpresa llega con los tres exconcursantes restantes, que están más desperdigados en la clasificación. Paul Thin es el siguiente finalista en aparecer en la lista, en el número 12, cuatro puestos más arriba que la ganadora del concurso, Naiara (#16). ‘Salvaje’, con Ruslana, y ‘Tómame O Déjame’ son las dos canciones más escuchadas de la zaragozana. En el caso de Juanjo serían ‘Lo que no ves de mí’ y ‘La Vida Moderna’, con Paul Thin. En el puesto 31 entra ‘Lo Mejor De Lucas Curotto’.

Por otro lado, Gracie Abrams entra en el número 15 con ‘The Secret of Us’ y Jethro Tull, con ‘Bursting Out (The Inflated Edition)’, en el 49. En la segunda mitad de la lista entran ‘Pussy Taste’ (#54) de La Zowi, ‘Éxodo’ (#68) de Peso Pluma, el homónimo de Kygo (#77) y ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’ (#80) de Chappell Roan, pese a haber sido lanzado en septiembre de 2023.

Isabel Aaiún, Avril Lavigne y Cavalera Conspiracy protagonizan las últimas entradas de la lista con ‘La Potra Salvaje’ (#89), ‘Greatest Hits’ (#91) y ‘Schizophrenia’ (#93), respectivamente.