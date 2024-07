Mad Cool 2024 revela horarios… y solapes

Mad Cool Festival, que se celebra los días 10, 11, 12 y 13 de julio en el recinto de Villaverde, ha revelado sus horarios. En esta edición de Mad Cool están confirmados artistas como The Killers, Dua Lipa, Pearl Jam, Bomba Estéreo, Måneskin o Avril Lavigne.

El miércoles 10 de julio, Janelle Monáe actúa a las 19.00, Dua Lipa a las 21.30 y The Smashing Pumpkins a las 23.15. Entre los solapes de la primera jornada, Dua coincide con Sexxy Red -la rapera está programada a las 21.40- y Garbage se tapa de pleno con Nothing But Thieves, pues ambos tocan a las 20.05.

Pearl Jam es uno de los grandes reclamos del jueves 11 y el grupo está programado a las 22.40, y coincide brevemente con Bomba Estéreo, que toca a las 23.15. Los artistas que coinciden de lleno son Greta van Fleet (0.50) y Paul Kalkbrenner (0.55), si bien sospechamos que estos artistas no comparten público.

El viernes 12 quiere que coincidan partes de los conciertos de Sum 41 (23.00) y Jessie Ware (23.25) por un lado, y de Måneskin (0.35) y The Breeders por otro (1.00). Solapan al cien por cien Sleaford Mods y Alec Benjamin, ambos agendados a las 20.20.

The Killers, el grupo estrella del sábado 13, está programado a las 23.00. Solapan de lleno Arlo Parks y Nathaniel Rateliff, ambos fijados a las 19.00. The Warning (17.40) y Tyla (18.00) coinciden parcialmente. Avril Lavigne está programada a las 20.15.

Las entradas para Mad Cool Festival siguen a la venta en la web del festival.