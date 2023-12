Mad Cool reduce aforo y escenarios y se centra en un pop-rock diverso

Dua Lipa y Pearl Jam son los primeros cabezas de cartel confirmados para Mad Cool 2024, que se celebrará en julio en Madrid. El cartel revelado esta mañana deja varios huecos para otros cabezas de cartel, en concreto dos grandes el viernes, y uno más el sábado. Dua Lipa actuará en la jornada de miércoles y Pearl Jam en la de jueves.

Sí conocemos nombres suculentos en segunda línea. Entre ellos, Avril Lavigne, Garbage, Smashing Pumpkins o Jessie Ware. También se ha confirmado a Janelle Monáe, Bring Me the Horizon, Arlo Parks, The Breeders, Unknown Mortal Orchestra, Alvvays, Sleaford Mods, Nothing But Thieves, Tom Odell, Mando Diao, Bomba Estéreo, Sofi Tukker, Genesis Owusu y Ashnikko.

- Publicidad -

Entre los nuevos valores por que se apuesta, están Kenya Grace, Julieta o Motxila 21, la agrupación de 15 jóvenes con síndrome de Down que ya ha actuado en diversos lugares del mundo de mano de artistas como El Drogas.

En general, el festival asienta su línea editorial en la combinación de grandes artistas de rock (o de grunge, como es el caso de Pearl Jam), con el pop actual, siendo Dua Lipa la mayor expresión de esto último. Varios periodistas en la presentación de Madrid subrayaban la ausencia de nombres urbanos o latinos, algo en lo que el director de Mad Cool, Javier Arnáiz, concuerda: «El cartel siempre ha sido ecléctico y no queremos salir de ahí. Me preguntaban por bandas urbanas, pero nunca hemos querido seguir esa línea artística. Hay pinceladas, tenemos a Rels B, pero no nos hemos destacado por ser un festival urbano. Creemos que es la línea que tenemos que seguir». Preguntado por JENESAISPOP si los cabezas de cartel desconocidos inclinarán la balanza hacia el pop o el rock, Arnáiz respondía que se seguirán las dos líneas que ya conocemos. También ha recordado que, en ocasiones, los artistas no quieren realizar festivales para centrarse en estadios, como será el año que viene «el caso de Taylor Swift».

- Publicidad -

Por otro lado, el director de Mad Cool ha reconocido que habrá una reducción de aforo en el mismo espacio, siendo «más abierto» y con otra disposición. «Se van a quitar cosas para favorecer el flujo», ha indicado, revelando que habrá 6 escenarios en lugar de 8. Eso sí, no ha dado la nueva cifra de asistentes máximos porque los técnicos la están decidiendo, y ha negado que el año pasado hubiera un exceso de aforo. «No hubo un exceso de aforo. Los ingenieros establecieron un aforo legal, y se cumplió, pero han visto que ese aforo legal hay que bajarlo, quitar cosas de en medio, para que todo funcione. Es prueba y error. Es un festival muy grande y tenemos que hacer prueba y error cada año. Cuando estuvimos en IFEMA, hubo altercados en los accesos el primer año, y el segundo, no. Cada año iremos a mejor. Somos un festival que ha cambiado de recinto en muy poco tiempo».

En cuanto a minimizar el impacto acústico, y de la entrada y salida, ha hablado de un esfuerzo de vecinos y promotores para hacer que las cosas funcionen, citando el caso del Wanda, que al principio «era un caos, ahora ese caos sigue existiendo, pero cada vez más controlado». Además, cree que Mad Cool es un festival que «acabará cerrando a la 1» de la madrugada, para equipararse a lo que se hace en Europa.

- Publicidad -

Finalmente, el plan de retomar Mad Cool Sunset queda en el tintero hasta más adelante, pues primero quieren asentar Mad Cool en el nuevo recinto. Si hay franquicia en otra ciudad por parte de la empresa «no será con el nombre de Mad Cool», ni tampoco se va a llevar la marca a otras ciudades del mundo, al modo de Primavera Sound o Sónar. «Nos han llamado de muchos sitios, pero tenemos que centrarnos en Madrid».