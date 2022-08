Mad Cool Sunset queda cancelado

Sucediendo a la cancelación de la gira europea de Rage Against the Machine porque Zack de la Rocha ha de someterse a rehabilitación, Mad Cool Sunset, que se iba a celebrar el 10 de septiembre, comunica que no se celebrará.

El grupo era el gran reclamo de este nuevo festival hermano de Mad Cool que iba a celebrarse en Madrid. La organización ofrece la devolución de las entradas o su cambio por un abono para Andalucia Big Festival, evento que hoy añadía a Suede, Franz Ferdinand y C. Tangana. Es decir, no se suspenderá, pues además de con Rage Against the Machine contaba con otros cabezas de cartel en otras jornadas como Muse o Jamiroquai. En cambio, Mad Cool Sunset era un festival de una sola jornada.

Entre los artistas que iban a actuar en Mad Cool Sunset y que no lo harán tras la cancelación del tour de RATM estaban Biffy Clyro, Glass Animals, Run the Jewels, Kurt Vile o Lucy Dacus.

Este es el comunicado: «Queridos amigxs, tras la reciente cancelación de la gira europea de Rage Against The Machine y, pese a los esfuerzos realizados para encontrar una banda a la altura como sustitución, sentimos comunicaros que Mad Cool Sunset 2022 finalmente no se celebrará 💔 Desde hoy, se abre el periodo de devolución de entradas y ofrecemos la posibilidad adicional de cambiar la entrada de Mad Cool Sunset, por un abono de Andalucia BIG Festival. Tenéis toda la información en nuestro link en bio. Sentimos las molestias y esperamos veros muy pronto».