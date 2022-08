Andalucia Big Festival cierra cartel con C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede

Tras la inesperada cancelación de Rage Against The Machine, que suspendieron toda su gira europea por un problema de salud, el Andalucia Big Festival ha cerrado su cartel con la implementación de tres nuevos headliners: C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede. El resto del line up lo completan artistas como Wolf Alice, Jamiroquai, Vetusta Morla, Glass Animals, Muse, Los Planetas o Delaporte, entre muchos otros más.

C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede actuarán en la primera jornada del festival, el jueves 8 de septiembre. El artista madrileño llevará su particular sobremesa al festival malagueño, mientras que Franz Ferdinand y Suede sacudirán el escenario con el mejor rock británico. Esa misma jornada también actuarán, entre otros, Wolf Alice y Stereophonics. El viernes 9 lo encabeza Jamiroquai con un show exclusivo en Europa y el sábado 10 el plato fuerte es Muse, quienes sacaron disco hace solo unos días.

La organización del festival recuerda que a partir de hoy se abría el proceso de devolución de entradas en todas las ticketeras oficiales para todos aquellos que así lo soliciten. La fecha máxima para la solicitud es el jueves 8 de septiembre.

