Suede estrena ‘She Still Leads Me On’ y anuncia álbum

Suede encabezó el cartel del viernes en el festival Tomavistas. Tan solo tres días más tarde, han anunciado su regreso con un nuevo álbum, ‘Autofiction’, que verá la luz el 16 de septiembre. Además, han lanzado el primer single del disco llamado ‘She Still Leads Me’. El trabajo discográfico es el primero de la banda desde ‘The Blue Hour‘ en 2018.

«‘Autofiction’ es nuestro disco punk». Así ha titulado su próximo álbum el líder de la banda Brett Anderson en una nota de prensa. Sin silbidos ni campanas. Tan solo nosotros cinco en un cuarto con todos los fallos y errores revelados. La propia banda expuesta en todo su desorden… ‘Autofiction’ tiene una frescura muy natural, es donde queremos estar». Todo el álbum se ha grabado en vivo en un estudio de Londres.

El primer single, ‘She Still Leads Me On’, es la canción que abre el álbum. Aunque al comienzo de la canción no se llegue a reconocer del todo el característico estilo de la banda, el estribillo delata por completo las manos de Brett Anderson y Richard Oakes. El grupo presentó la canción en Bruselas ayer, 23 de mayo, y la actuación está disponible en YouTube.

‘Autofiction’

1. ‘She Still Leads Me On’

2. ‘Personality Disorder’

3. ’15 Again’

4. ‘The Only Way I Can Love You’

5. ‘That Boy On The Stage’

6. ‘Drive Myself Home’

7. ‘Black Ice’

8. ‘Shadow Self’

9. ‘It’s Always The Quiet Ones’

10. ‘What Am I Without You?’

11. ‘Turn Off Your Brain And Yell’





