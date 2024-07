MAYO: «He sacrificado por completo mi vida de antes»

MAYO, previamente conocido como Álvaro Mayo, fue uno de los concursantes más queridos de la última edición de OT. El sevillano de 22 años conquistó al público, especialmente al sector LGTBIQ+, con su naturalidad y valentía.

Nada más salir de la Academia, se puso a trabajar en su primer lanzamiento. Tras ‘Mis Nenas’, hoy llega la atrevida y veraniega ‘So Cute’. Estas canciones se enmarcan en el EP debut del artista, que llegará en septiembre y servirá como una personal carta de presentación llena de bangers.

El exconcursante de OT también tiene preparada su primera gira de otoño, que le llevará alrededor de todo el país. El pasado 10 de mayo salieron a la venta las entradas de las primeras fechas, agotándose en unas pocas horas y ampliando las ciudades en las que actuará. Su próximo concierto es el 8 de julio en Collado Villalba, antes de actuar en el Pride de Barcelona el próximo 20 de julio.

Hablamos con él sobre acostumbrarse a una nueva vida, su primer trabajo como artista y todo lo que le ha enseñado su paso por OT.

Entraste a OT como Álvaro Mayo, y saliste como MAYO. ¿Esa fue tu primera opción de nombre artístico?

Durante toda mi vida he estado planteando diferentes nombres, lo que pasa es que no me convencía ninguno. Nunca me dio por usar el apellido, pero en OT me dijeron que tenía que elegir un nombre. Así que elegí MAYO. Es fácil de comercializar.

¿MAYO eres tu también o son dos personas diferentes?

Están muy enlazados, pero son un poco diferentes. MAYO es una persona más segura en el escenario, es como inalcanzable. Álvaro es una persona totalmente normal, que habla con cualquiera… Me pongo la capucha del artista.

¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste de la Academia?

Trabajar en el primer single que saqué. De hecho, al día siguiente de salir era día de promo a tope. Y bueno, me recogió mi madre, estuve con ella charlando, me tomé un cubata con ella, me fumé un piti… (risas).

¿Te has acostumbrado a este nuevo estilo de vida?

A medias, no del todo, porque es mucho cambio de repente. Lo más difícil puede ser el cambio de entorno tan brusco. De repente, no veo a mi familia nunca, ni a mis amigos. Yo tampoco soy una persona que utiliza mucho el teléfono, en el sentido de que yo no llamo nunca a nadie, ni hablo mucho por mensajes. Soy muy distante con el teléfono. Entonces, estoy mucho más alejado de todo mi entorno.

De todo lo que has aprendido en la academia, que seguro que no es poco, ¿qué es lo que más te está sirviendo en tu carrera?

Prepararlo todo mucho. Antes no tenía mucha idea de cómo funcionaban las cosas. Solo ensayaba un par de veces en mi casa, pero no tenía en cuenta la puesta en escena. Lo que voy a hacer en el escenario, las emociones que tengo que transmitir… Además, es algo que me da un montón de seguridad. Hay menos margen de error.

Sacaste ‘Mis Nenas’ en febrero y hoy sale ‘So Cute’, que es todo un banger de verano. ¿Cómo crees que lo van a recibir los fans?

Creo que bien. Los fans, estoy seguro de que les encantará. Lo que ya no sé es los que no son fans, claro. ¿Hasta dónde llegará? Yo espero que llegue muy lejos, la verdad. Creo que es una canción bastante especial y que no se parece a ninguna canción del panorama español.

¿Qué tenías en la cabeza cuando estabas escribiendo?

Ese día fue uno que estaba super rayado porque había hecho algunas canciones, pero necesitaba un banger. Fui al estudio con esa presión que muchas veces te autoimpones y que no sirve de nada. Estuve charlando con el productor un montón de horas, de la presión de hacer canciones y que tengan que ser hits. Realmente, ¿qué es un hit? Lo mismo puede serlo una canción supermáquina que ‘we can’t be friends’ de Ariana, que es como más balada. Al final, dijimos: vamos a divertirnos. Y miramos la lista de referencias que tengo.

¿Me puedes decir alguien que esté en esa lista?

Charli xcx, Belén Aguilera, Julieta, Dua Lipa…

Luego está el videoclip, que lo hemos podido ver. Parece mentira que tuvieses vergüenza en OT. La referencia a ‘Call me by your name’, ¿fue idea tuya?

Sí. El EP, que llega en septiembre, tiene un arco narrativo que cuenta la historia de mi vida en diferentes etapas. ‘SO CUTE’ sería como la quinta canción y abarca mi adolescencia hasta el punto en el que estoy ahora. No todas tienen videoclip, pero sí que todas tienen visualizer o algún tipo de apoyo audiovisual. Teníamos una narrativa queer, no por ser reivindicativa, sino porque la he escrito yo. Son experiencias con las que mucha gente del colectivo puede sentirse identificada. Y dijimos, ¿por qué no hacemos que cada canción tenga una referencia algún tipo de obra audiovisual del colectivo? En ‘Call me by your name’, el personaje de Elio descubre su sexualidad y tiene mucho que ver con el despertar sexual. Además, cuando piensas en películas del colectivo, es la primera que se te viene a la cabeza.

Entonces, ¿qué vas a tratar en el EP?

Hay algunas canciones que son de amor, otras que son de mis miedos e inseguridades… Otras tratan sobre el miedo de que la gente se aleje de tu vida. También hay canciones que hablan de la toxicidad. Cuando tienes poca autoestima, muchas veces te metes en relaciones que son tóxicas porque la persona se aprovecha de eso y lo aceptas porque piensas que es el único tipo de amor al que puedes acceder siendo homosexual. Va sobre todo esto y cómo voy transitando y madurando a través de estas situaciones.

¿Cómo te has sentido creando tu primer proyecto?

Es mi bebé. Le tengo muchísimo cariño. He acabado muy orgulloso de cómo ha salido. Han sido dos meses en los que he producido muchas canciones y también he tenido que descartar muchas. Al principio, estaba inseguro, pero cuando las he terminado me he dado cuenta de que son todas bangers. Aunque alguno sea triste y otros de bailar. Cada canción es una parte del pop diferente y representa muy bien todo lo que es mi universo.

Nos sorprendió mucho que, siendo el concursante que más visibilidad ha dado al colectivo en el concurso, no formases parte del pregón de Madrid en el Orgullo. ¿A ti qué te parece?

Esa pregunta prefiero saltarla, la verdad, porque conlleva drama en Twitter (risas). O sea, diga lo que diga, va a salir mal.

El lado bueno es que en el Pride de Barcelona compartes cartel con Jessie J, Tokischa…

Cuando vi el cartel, me sorprendió muchísimo, la verdad. Me mató. Ojalá pudiera cantar con Jessie el ‘I Want Love’. También hice el Orgullo de Sevilla hace poco. Lo preparamos en bastante poco tiempo, pero salió muy bien. Hubo un feedback muy bueno y en Barcelona va a ser mejor.

¿Cómo asimilas que hace unos meses fueras una persona normal y que ahora estés en carteles con Jessie J?

Es muy fuerte. La flexibilidad es un poco difícil y esta vida, aunque parezca que no, es bastante dura. Tienes que trabajar un montón. Tienes que sacrificar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, mi vida de antes la he sacrificado por completo. De mi día a día de antes, no queda nada. A veces es un poco bajón, pero cuando pienso en lo afortunado que soy de estar en este mundo y vivir de ello se me quita la tontería.

Pregunta rápida: ¿Britney o Jessie J?

¡Guau! Es que es diferente, porque creo que Jessie J me ha pillado un poquito más de mi quinta. Britney siempre ha estado, porque sus canciones más fuertes salieron cuando ya había nacido. A nivel cultural, creo que Britney ha podido ser más influyente, pero Jessie J es la mejor cantante que existe en el planeta.

¿Por qué elegiste ‘Baby One More Time’ para entrar en OT?

Yo propuse cantar ‘I Want Love’, que es la canción con la que me fui, pero como Operación Triunfo es de Amazon Prime, no era tan fácil conseguir los derechos de algunas canciones. De hecho, consiguieron los derechos un mes después de ese programa. La canción de Britney estaba en la lista que había, me la ofrecieron y dije: Venga, vale. O sea, fue un acierto total. Es un temazo y me benefició muchísimo en mi carrera, pero yo quería ‘I Want Love’. Al final, la canté en la última y me quedé a gusto.