RFTW: Eminem, Clairo, Cigarettes After Sex…

Hoy se publican los esperados álbumes de Eminem, Clairo y Cigarettes After Sex, y de todos ellos puedes escuchar un pedacito en Ready for the Weekend.

También hay nuevos largos de Travis, Remi Wolf, Rema, Griff, Joe Goddard o Johnny Blue Skies con Sturgill Simpson. En España, destaca el caso de Rita Payés o el EP de Chiara Oliver.

- Publicidad -

Aunque quizá el foco lo estén robando quienes han anunciado nuevo álbum estos días, como es el caso de Katy Perry, Nelly Furtado al fin o J Balvin. En el mundo underground, también Laura Marling.

Estrenan canciones Kylie Minogue, Nilüfer Yanya, Magdalena Bay. También Pimp Flaco, mientras una de las sorpresas es lo de Barry B con Carolina Durante. Aspira a ser un hit en España ‘YOTULOKO’ de Omar Montes con Rels B.