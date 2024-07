Eminem toma el Global de Spotify; Katy Perry, fuera del top 50

Katy Perry está sufriendo uno de los peores backlash posibles con el lanzamiento de su último single, ‘Woman’s World’. Críticas nefastas en The Guardian o Pitchfork, cuestionamiento en las redes sociales por haber trabajado con Dr Luke (lo cual por cierto no salpicó a Doja Cat en algunos de sus mayores éxitos)… ¿pero qué datos ha obtenido el tema en su primer día?

‘Woman’s World’ aparece en el puesto 58 del Global de Spotify con 2,2 millones de streams en el primer día. El tema ha conseguido una atención media-baja en todos los países, sin que ninguno se haya entusiasmado demasiado. Brasil es su principal apoyo y es top 53. Está en el puesto 108 en UK y en el puesto 110 en USA, por lo que podría quedar fuera de sendos top 100 oficiales. España no es una opción, pues ni ha llegado al top 200.

Son datos muy modestos para un tema de Katy Perry, aunque la verdadera curiosidad será averiguar qué ocurre con él durante los próximos días. En cualquier caso, su equipo parece tener material de sobra para reaccionar, pues muchos de los temas de los que se han mostrado teasers prometen, por ejemplo ahora ‘Lifetimes’.

I just watched the Katy Perry/Zane Lowe interview & I don’t even need to hear the album to know that “Lifetimes” is my favorite song! It’s peak 90s house dance music. It’s Kylie vibes. Walking On Air vibes. Shoulda been the lead. She HAS to do a video for that song! @katyperry pic.twitter.com/ok2HaZckWO

