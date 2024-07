Gracie Abrams arrancará su gira europea en Madrid

Gracie Abrams, reciente número 1 en Reino Unido con su segundo álbum ‘The Secret of Us’, anuncia su regreso a Madrid. Si hace unos meses pudimos verla en el WiZink Center, el próximo año podremos hacerlo en el Palacio Vistalegre. La etapa europea de su gira «The Secret of Us Tour» constará de 18 fechas. Comenzará el 9 de febrero en Madrid y pasará por las principales ciudades de Europa: Ámsterdam, Berlín, Zúrich, París, Londres y Dublín, finalizando en Glasgow el 12 de marzo de 2025.

Los fans que pre-reservaron el nuevo álbum en la tienda oficial, podrán acceder a la preventa que empieza el miércoles 17 de julio a las 10h. También podrán acceder a la preventa de artista el miércoles 17 de julio a las 14h, aquellas personas que se registren en la página web de la artista. Las entradas para el público general saldrán el viernes 19 de julio a las 10h tanto en Ticketmaster como en la web de Live Nation.

Estas nuevas fechas en Europa son la continuación de la etapa de la gira ya anunciada en Estados Unidos, cuyas entradas se agotaron en tiempo récord, y que comenzará el 5 de septiembre en Portland. Debido a la alta demanda, Gracie añadió cinco fechas adicionales, incluyendo dos shows en el Radio City Music Hall de Nueva York y el Greek Theater de Los Ángeles, lo que supone tres noches en ambas ciudades.

Después de las fechas norteamericanas de la gira, Gracie se unirá nuevamente a Taylor Swift en el exitoso The Eras Tour, como telonera para la segunda etapa norteamericana de la gira. El pasado año, Gracie se unió a Taylor en más de 30 fechas por Estados Unidos antes de realizar una gira de shows en acústico con entradas agotadas junto a Aaron Dessner en Nueva York, Nashville y Los Ángeles. Recientemente, apareció de sorpresa junto a Taylor para interpretar su canción «us» con Taylor en el estadio de Wembley.

FECHAS EUROPEAS THE SECRET OF US 2025

Domingo, 9 de febrero – Madrid, España – Palacio Vistalegre

Martes, 11 de febrero – Lisboa, Portugal – MEO Arena

Sábado, 15 de febrero – Stuttgart, Alemania – Porsche Arena

Lunes, 17 de febrero – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

Miércoles, 19 de febrero – Hamburgo, Alemania – Sporthalle Hamburg

Viernes, 21 de febrero – Düsseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Halle

Sábado, 22 de febrero – Berlín, Alemania – Velodrom

Lunes, 24 de febrero – Zúrich, Suiza – The Hall

Martes, 25 de febrero – Milán, Italia – ALCATRAZ

Jueves, 27 de febrero – París, Francia – Accor Arena

Viernes, 28 de febrero – Bruselas, Bélgica – Forest National

Lunes, 3 de marzo – Nottingham, Reino Unido – Motorpoint Arena

Martes, 4 de marzo – Leeds, Reino Unido – First Direct Arena

Jueves, 6 de marzo – Londres, Reino Unido – The O2

Viernes, 7 de marzo – Mánchester, Reino Unido – Co-op Live

Sábado, 8 de marzo – Cardiff, Reino Unido – Utilita Arena Cardiff

Lunes, 10 de marzo – Dublín, Irlanda – 3Arena

Miércoles, 12 de marzo – Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro